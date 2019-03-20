Сбербанк и ПИБ остаются под санкциями

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении санкций против банков с российским государственным капиталом еще на два года. Указ опубликован на сайте президента.

Из пяти банков с российским капиталом в Украине осталось только два - Сбербанк и Проминвестбанк. Остальные уже покинули рынок: БМ Банк добровольно сдал лицензию, ВТБ обанкротился, VS Банк стал частью группы ТАС Сергея Тигипко.

Реклама

Впервые санкции, предусматривающие ограничения на вывод капитала за пределы Украины в пользу связанных лиц, были введены в 2017 году. Тогда под них попали пять украинских банков, принадлежавших России.

Решение СНБО, принятое 19 марта 2019 года, продлевает ограничительные меры в отношении Сбербанка, Проминвестбанка, обанкротившегося ВТБ Банка и БМ Банка, сдавшего банковскую лицензию (сейчас это АО БМ-2018).

Подробнее об оставшихся в Украине банках с российским капиталом читайте в материале: Тень Коломойского. Что осталось от российских госбанков в Украине.