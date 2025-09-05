22 000 человек инвестировали в финансовую пирамиду в Одессе: вложили от $300 до $150 000

Все пострадавшие от деятельности Vinex Trade – люди старше 30 лет, также среди вкладчиков были и пенсионеры

Фото: depositphotos.com

Национальная полиция расследует деятельность инвестиционной компании Vinex Trade. Следствие считает, что она обманула более 22 000 человек, сумма ущерба составляет не менее 26 млн грн, сообщили LIGA.net в Одесской областной прокуратуре.

Компания начала свою деятельность в 2022 году, а схема была раскрыта правоохранителями в феврале 2025 года, об этом сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Инна Верба.

В целом, пирамида просуществовала почти два года, сначала вкладчикам выплачивались небольшие суммы, чтобы создать иллюзию прибыльности, однако уже в начале 2024 года выплаты прекратились, а организаторы фактически исчезли из публичного пространства.

Все пострадавшие от деятельности Vinex Trade – люди старше 30 лет, которые искали способ заработать больше.

"Среди вкладчиков были люди, родившиеся в 1931 году, и военнослужащие. Суммы инвестиций различались: самая большая составляла $150 000, а самая маленькая – $300", – рассказала Верба.

По оценке прокуратуры, Vinex Trade работала как классическая финансовая пирамида: новые участники вносили деньги, из которых выплачивались дивиденды другим вкладчикам.

Компания работала в Одессе, а среди организаторов были молодой человек, девушка и две пенсионерки. Последние играли роль "живой рекламы" – рассказывали истории о своих вымышленных успехах и легком заработке. Компания не вела никакой официальной отчетности.

"Все инвестиции осели не на счетах официальной компании, а на личных счетах фигурантов и их родственников", – сказала Верба.

Известно, что главным подозреваемым является Виталий Немеренок. По данным прокуратуры, он успел "отмыть" не менее 61 млн грн. На эти деньги он якобы купил 25 автомобилей, пять земельных участков и построил автомойку, которую рекламировал как "инвестиции компании". Все имущество фигуранты дела оформляли на себя или своих родственников.

В настоящее время все подозреваемые находятся под стражей, а имущество, обнаруженное во время обысков у предполагаемых сообщников, арестовано. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией.