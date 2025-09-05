22 000 людей інвестували у фінансову піраміду в Одесі: вкладали від $300 до $150 000

Всі постраждалі від діяльності Vinex Trade – люди за 30 років, також серед вкладників були пенсіонери

Національна поліція розслідує діяльність інвесткомпанії Vinex Trade. Слідство вважає, що вона обдурила понад 22 000 людей, сума збитків – щонайменше 26 млн грн, розповіли LIGA.net в Одеській обласній прокуратурі.

Компанія почала свою діяльність у 2022 році, а викрили схему правоохоронці у лютому 2025-го, про це розповіла керівниця пресслужби прокуратури Інна Верба.

Загалом піраміда проіснувала майже два роки, спершу вкладникам виплачували невеликі суми, щоб створити ілюзію прибутковості, однак уже на початку 2024 року виплати припинилися, а організатори фактично зникли з публічного простору.

Всі постраждалі від діяльності Vinex Trade – люди за 30 років, які шукали спосіб заробити більше.

"Серед вкладників була людина 1931 року народження та військовослужбовці. Суми інвестицій різнилися: найбільша склала $150 000, а найменша – $300", – розповіла Верба.

За оцінкою прокуратури, Vinex Trade працювала як класична фінансова піраміда: нові учасники вносили гроші, з яких виплачували дивіденди іншим вкладникам.

Компанія діяла в Одесі, а серед організаторів були молодий чоловік, дівчина та дві пенсіонерки. Останні виконували роль "живої реклами" – вони розповідали історії про власні вигадані успіхи та легкі заробітки. Жодної офіційної звітності компанія не вела.

"Всі інвестиції осідали не на рахунку офіційної компанії, а на особистих рахунках фігурантів та їхніх родичів", – сказала Верба.

Відомо, що головний підозрюваний – Віталій Немеренко. За даними прокуратури, він встиг "відмити" щонайменше 61 млн грн. За ці гроші він нібито купив 25 авто, п’ять земельних ділянок та збудував автомийку, яку рекламував як "інвестицію компанії". Усе майно фігуранти справи записували на себе або своїх родичів.

Зараз усі підозрювані під вартою, а майно, яке знайшли під час обшуків у ймовірних співучасників схеми, заарештували. Їм загрожує до 12 років вʼязниці з конфіскацією.