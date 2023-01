На правах рекламы

Наблюдение за движением цен на рынке криптовалют приводит к неутешительным выводам. Падение стоимости биткоина, банкротство криптобиржи FTX и другие события повлияли на ухудшение кризисного периода.

В подобных условиях многие задаются вопросом: к каким криптовалютам стоит присмотреться во время обвала рынка?

Рассмотрим три лучших крипто проекта для инвестирования. Цена токенов этих проектов не связана с курсом Bitcoin, все они находятся на стадии пресейла и предполагается, что после листинга на биржах их цена будет только расти.

Также описанные токены имеют высокий инвестиционный потенциал – все проекты прошли несколько проверок безопасности и являются уникальными для рынка (карточная игра Play-to-Earn, платформа трейдерских индикаторов не имеющая аналогов, метавселенная роботов с безграничными возможностями кастомизации). Пока еще, токены этих проектов доступны на предпродаже по привлекательной цене.

Токен FGHT

Fight Out – это инновационный Web3 проект в сфере фитнеса и здоровья. Fight Out представляет собой фитнес приложение с механикой Move-to-Earn (двигайся, чтобы заработать), метавселенную для соревнований, а также сеть спортивных залов c Web3 оборудованием, которая уже появится в США в конце 2023 года.

Весь прогресс тренировок будет отображаться в вашем NFT аватаре. Развитие фитнес технологий позволяет приложению считывать не только шаги и пульс, но и множество других параметров, например, количество повторений упражнения, потраченные калории, мышечную массу и пр.

В проекте есть внутриплатформенная валюта REPS и токен FGHT. На данный момент, основной токен платформы FGHT находится на первом этапе предпродажи, его цена составляет 0.0166 USDT за единицу. Проект уже привлек почти $2.8M инвестиций.

Плюсы проекта:

Разнообразие индивидуальных тренировок для любого уровня подготовки;

М2Е механика позволяет зарабатывать криптовалюту, просто занимаясь спортом;

Выгодная цена токена FGHT в рамках пресейла.

Токен RIA

Calvaria: Duels of Eternity — новая карточная Play-to-Earn (играй и зарабатывай) игра. Действие проекта разворачивается в загробном мире, где геймерам предстоит встать на одну из трёх сторон: Arcilla Divina, Miaquilia или The Void. Игровой процесс включает в себя дуэли между игроками и одиночную кампанию. За победы в боях пользователи получают токены платформы RIA для улучшения карт и торговли на рынке.

Выпущенный платформой токен RIA может также использоваться для стейкинга. Его предпродажи уже собрали 2,7 млн USDT. Стоимость токена составляет 0,0377 USDT.

Достоинства проекта:

полный аудит безопасности кода смарт-контракта Solid Proof;

использование технологии DAO для развития и масштабирования;

возможность торговли NFT, так как каждая карта является невзаимозаменяемым токеном.

Токен TARO

Игровой проект в жанре "песочница" с робот тематикой под названием RobotEra. Токен TARO, выпущенный платформой, является платежным средством в мультивселенной. Безопасность гарантируют SharkTeam (код контракта) и Coinsniper (верификация команды).

Большая часть игрового контента основывается на NFT. Например, роботы-компаньоны и территории, которые можно продавать или обменивать. Территории можно видоизменять посредством редактора, а также добывать на них ресурсы. Один из путей для получения токена TARO — бои между компаньонами.

Проект собрал $702 тыс. в рамках предпродаж, цена токена составляет $0.025.

Плюсы проекта:

партнерское соглашение с LBank Labs;

проект представляет новое видение внутриигрового рынка NFT;

несколько вариантов получения TARO внутри игры.

Заключение

Нельзя забывать, что торговля на криптовалютном рынке сопряжена с большими рисками. Обладание широким спектром разнообразных альткоинов в портфеле дает возможность возместить возможные убытки.

