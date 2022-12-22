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Багамы выдали США основателя FTX. Двое его коллег уже признали вину в мошенничестве

Цей матеріал також доступний українською
22.12.2022, 10:20
Багамы выдали США основателя FTX. Двое его коллег уже признали вину в мошенничестве - Фото
Фото: depositphotos.com

Багамы выдали Соединенным Штатам Америки основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильям.

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Бенкману-Фриду инкриминируют создание многомиллиардной криптопирамиды, которую прокуратура США описывает как одну из крупнейших финансовых афер в американской истории. Падение FTX привело к обвалу криптовалютного рынка и оставило многих инвесторов с пустыми руками.

Бенкман-Фрид отвергает обвинения в мошенничестве, но двое его бывших коллег – соучредитель FTX Гэри Ван и гендиректор родственной фирмы Alameda Research Кэролайн Эллисон – уже сотрудничают со следствием, рассказал прокурор.

Ван признал вину по четырем пунктам обвинений, Эллисон – по семи.

Багамы выдали США основателя FTX. Двое его коллег уже признали вину в мошенничестве

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно выдвинула Эллисон и Вану обвинения в обмане инвесторов. Регулятор заявил, что они были активными участниками мошеннической схемы и имели решающее значение для ее успеха.

В SEC объяснили, что Эллисон незаконно использовала средства клиентов FTX в деятельности Alameda Research, а Ван создал программный код, позволявший перенаправлять активы пользователей криптовалютной биржи на счета этой торговой компании.

  • FTX недавно была третьей по величине криптобиржей в мире (первые две – Binance и CoinBase). В 2022 году через три года после запуска клиентская база биржи превысила миллион пользователей. В начале года стоимость FTX оценивалась в около $32 млрд.
  • Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид (на рынке известный по инициалам "SBF") считался одним из самых успешных людей на крипторинку. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд.
  • В начале ноября 2022 года FTX обанкротилась, и 9 ноября Бенкмана-Фрида "выписали" из списка миллиардеров.

Подробнее здесь: Конфликт и крах криптогигантов: как одно личное оскорбление могло обрушить рынок криптовалют

Андрій Водяний
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США криптовалюта экстрадиция FTX Сэм Бенкман-Фрид
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