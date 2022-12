Багамы выдали США основателя FTX. Двое его коллег уже признали вину в мошенничестве

Багамы выдали Соединенным Штатам Америки основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильям.

Бенкману-Фриду инкриминируют создание многомиллиардной криптопирамиды, которую прокуратура США описывает как одну из крупнейших финансовых афер в американской истории. Падение FTX привело к обвалу криптовалютного рынка и оставило многих инвесторов с пустыми руками.

Бенкман-Фрид отвергает обвинения в мошенничестве, но двое его бывших коллег – соучредитель FTX Гэри Ван и гендиректор родственной фирмы Alameda Research Кэролайн Эллисон – уже сотрудничают со следствием, рассказал прокурор.

Ван признал вину по четырем пунктам обвинений, Эллисон – по семи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно выдвинула Эллисон и Вану обвинения в обмане инвесторов. Регулятор заявил, что они были активными участниками мошеннической схемы и имели решающее значение для ее успеха.

В SEC объяснили, что Эллисон незаконно использовала средства клиентов FTX в деятельности Alameda Research, а Ван создал программный код, позволявший перенаправлять активы пользователей криптовалютной биржи на счета этой торговой компании.

