Багамы выдали США основателя FTX. Двое его коллег уже признали вину в мошенничестве

Багамы выдали Соединенным Штатам Америки основателя обанкротившейся криптобиржи FTX Сэма Бенкмана-Фрида. Об этом сообщил прокурор Южного округа Нью-Йорка Дэмиан Уильям.

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Бенкману-Фриду инкриминируют создание многомиллиардной криптопирамиды, которую прокуратура США описывает как одну из крупнейших финансовых афер в американской истории. Падение FTX привело к обвалу криптовалютного рынка и оставило многих инвесторов с пустыми руками.

Statement of U.S. Attorney Damian Williams on U.S. v. Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison, and Gary Wang pic.twitter.com/u1y4cs3Koz — US Attorney SDNY (@SDNYnews) December 22, 2022

Бенкман-Фрид отвергает обвинения в мошенничестве, но двое его бывших коллег – соучредитель FTX Гэри Ван и гендиректор родственной фирмы Alameda Research Кэролайн Эллисон – уже сотрудничают со следствием, рассказал прокурор.

Ван признал вину по четырем пунктам обвинений, Эллисон – по семи.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отдельно выдвинула Эллисон и Вану обвинения в обмане инвесторов. Регулятор заявил, что они были активными участниками мошеннической схемы и имели решающее значение для ее успеха.

В SEC объяснили, что Эллисон незаконно использовала средства клиентов FTX в деятельности Alameda Research, а Ван создал программный код, позволявший перенаправлять активы пользователей криптовалютной биржи на счета этой торговой компании.

The SEC today charged Caroline Ellison and Gary Wang for their roles in a multiyear scheme to defraud equity investors in the crypto trading platform FTX. Ellison and Wang are cooperating with the ongoing investigation. — U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 22, 2022

FTX недавно была третьей по величине криптобиржей в мире (первые две – Binance и CoinBase). В 2022 году через три года после запуска клиентская база биржи превысила миллион пользователей. В начале года стоимость FTX оценивалась в около $32 млрд.

Основатель FTX Сэм Бенкман-Фрид (на рынке известный по инициалам "SBF") считался одним из самых успешных людей на крипторинку. Его состояние на максимумах оценивалось в $26 млрд.

В начале ноября 2022 года FTX обанкротилась, и 9 ноября Бенкмана-Фрида "выписали" из списка миллиардеров.

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Андрій Водяний

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