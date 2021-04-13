Bitcoin снова бьет рекорды благодаря IPO криптобиржи

Стоимость криптовалюты Bitcoin во вторник выросла на 5% и достигла рекордных $62 741. Этому способствовала подготовка к выходу на IPO криптовалютной биржи Coinbase, сообщает Reuters.

Coinbase – крупнейшая криптовалютная биржа в США. Она должна начать публично торговаться завтра. Сторонники криптовалют считают это знаковой победой, отмечает агентство.

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Росту биткойна способствовали и инвесторы, которые ищут высокодоходные активы с низкими процентными ставками.

Крайний рекорд Bitcoin поставил в марте. Последние две недели его цена варьировалась в узком диапазоне, считает Джеймс Баттерфилл из CoinShares, которая управляет цифровыми активами.

"Когда рынки биткойнов достигают новых максимумов, цена часто колеблется, и мы становимся свидетелями раунда фиксации прибыли. В этот самый последний период раунд фиксации прибыли, похоже, исчерпал себя", - заявил Баттерфилл.

По состоянию на 12:35 стоимость биткойна составляла $62,358 (+2,77%%). Рекорд в $2205 поставила и криптовалюта Ethereum. На момент публикации она стоила $2,197(+0,78%)

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Александр Мясищев

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