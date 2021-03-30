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PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой

30.03.2021, 14:50
PayPal разрешил оплачивать товары криптовалютой - Фото
Иллюстративное фото (Фото: depositphotos.com)

PayPal Holdings разрешила использовать криптовалюту для оплаты товаров в своей платежной системе.  Компания разрешит проводить операции с Bitcoin, Bitcoin cash, Ethereum и Litecoin, сообщает Reuters.

В ближайшие месяцы услуга станет доступной для 29 млн онлайн-продавцов. При оплате криптовалютой продавцы будут получать фиатную валюту. Конвертация в традиционные деньги будет проходить автоматически. Конвертация должна защищать продавцов от волатильности криптовалюты.

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"Это впервые, когда вы можете беспрепятственно использовать криптовалюту так же, как кредитную или дебетовую карту в кошельке PayPal", – заявил президент и гендиректор PayPal Дэн Шульман.

Компания не будет взимать комиссию за транзакцию с использованием криптовалюты. Для каждой покупки можно будет использовать только один тип криптовалюты.

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Александр Мясищев
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криптовалюта Bitcoin Paypal
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