Очень редкий металл обошел Bitcoin по темпам роста стоимости

С начала года стоимость иридия – одного из самых редких металлов на Земле – выросла на 131%. Темпы роста актива намного обошли криптовалюту Bitcoin (+85%), сообщает Bloomberg.

Иридий – побочный продукт при добыче палладия и платины. Он используется в свечах зажигания и электронных экранах. Его актуальная цена – порядка $6000 за унцию. Он втрое дороже золота. Стоимость металла выросла из-за перебоев в поставках и роста спроса.

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Иридиум не продают на биржах или через биржевые фонды. Купить его можно или непосредственно у производителей, или в слитках от небольшой группы продавцов.

Также выросла стоимость других металлов палладиевой группы. Сейчас палладий стоит $2598, на 9% ниже исторического максимума. Родий поставил рекорд в $29 800 за унцию. Стоимость рутения достигла почти 13-летнего максимума ($400).

По состоянию на 14:25 по Киеву стоимость биткойна составляла $54,109 (+1,97%).

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Александр Мясищев

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