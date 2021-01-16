Платина может подорожать на 80%. На чем основан прогноз крупнейшего производителя

Цена на платину может вырасти более чем на 80% в течение следующих четырех-пяти лет по мере восстановления мировой экономики. Такой прогноз в интервью Bloomberg сделал глава компании Sibanye-Stillwater – крупнейшего мирового производителя платины, Нил Фронеман.

Цена платины почти удвоилась с 18-летнего минимума в марте на фоне перебоев в поставках и оживления в автомобильной промышленности Китая, которая использует этот металл в устройствах для борьбы с загрязнением.

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"Платина только начала восстанавливаться и продолжит дорожать … Нет никаких причин, которые помешали бы цене платины вырасти до $2000 за унцию или, возможно, выше", – считает Фронеман.

По его словам, цена платины будет расти из-за использования ее в водородных топливных элементах. Также автопроизводители в Китае и Северной Америке начинают заменять дорогой палладий в автокатализаторах на более дешевую платину. По прогнозу Фронемана, новая технология с частичной замены палладия платиной, разработанная BASF при поддержке Sibanye and Impala Platinum, может увеличить спрос на платину на 300 000 унций в год.

По словам старшего стратега ABN Amro Джорджета Боэля, в 2022 году металл может торговаться примерно по $ 1500 за унцию.

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Наталия Софиенко

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