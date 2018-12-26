Капитализация рынка криптовалют потеряла более $10 млрд

Капитализация криптовалют вчера, 25 декабря, сокращалась до $129 млрд, тогда как днем ранее составляла $143 млрд.
По данным CoinMarketCap, биткоин вчера подешевел на 9,3% - до $3812. Его капитализация сократилась на $6,5 млрд, до $66,5 млрд, и составила 51,6% рынка.
Эфириум подешевел на 11,21%, Bitcoin Cash - на 17,71%, Litecoin - на 12,12%.
Ранее аналитик Bloomberg Майк Макглоун высказал мнение, что биткоин в грядущем году может протестировать новые минимумы.
"Все основные показатели указывают на то, что рынок сейчас перепродан, возможно, сильнее всего за всю историю биткоина. В следующем году биткоин сформирует новый уровень, который будет ниже текущих цен", - отметил Макглоун.