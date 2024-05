Notcoin: долгожданный листинг и его значимость

На правах рекламы

На прошлой неделе курс TON, основной криптовалюты экосистемы The Open Network (TON), связанной с Telegram, стремительно вырос. Этому способствовали новости о добавлении токена Notcoin на крупнейшие мировые криптобиржи.

Что произошло:

9 мая OKX объявила о запуске стейкинга NOT на своем лаунчпаде Jumpstart

13 мая на OKX Jumpstart начался майнинг Notcoin

13 мая Notcoin также появится на Launchpool криптобиржи Binance

16 мая в 15.00 спотовые торги NOT стартовали на OKX и Bybit

16 мая NOT добавлен во встроенный в Telegram криптокошелек – Wallet

TON подскочил в цене на 19% после объявления о листинге NOT

Стоимость 10 000 NOT на премаркете GetGems после объявления о листинге выросла также на 20% – до $28

В Telegram-комьюнити Notcoin более 6 миллионов подписчиков – и это при том, что проект был запущен только в январе 2024 года.

Про Notcoin

Notcoin – это нативная монета игры, созданной внутри экосистемы TON. С момента запуска в январе 2024 года игра стала моментальным хитом благодаря своей простоте: пользователи просто нажимали на монету в приложении на своих мобильных устройствах и выполняли простые задания, такие как подписка на Telegram-каналы или приглашение друзей в игру. За каждое действие пользователи получали в награду монеты Notcoin. Простота и доступность игры, а также возможность быстрого заработка токенов, привлекли миллионы игроков. Всего за несколько недель количество пользователей Notcoin выросло до 20 миллионов, а к марту 2024 года достигло 35 миллионов.