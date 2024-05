Notcoin: довгоочікуваний лістинг та його значущість

На правах реклами

Минулого тижня курс TON, основний криптовалюти екосистеми The Open Network (TON), пов'язаної з Telegram, стрімко зріс. Цьому сприяли новини про додавання токена Notcoin на найбільші світові криптобіржі.

Що сталося:

9 травня OKX оголосила про запуск стейкінгу NOT на своєму лаунчпаді Jumpstart

13 травня на OKX Jumpstart розпочався майнінг Notcoin

13 травня Notcoin також з'явиться на Launchpool криптобіржі Binance

16 травня о 15.00 спотові торги NOT стартували на OKX та Bybit

16 травня NOT додано до вбудованого в Telegram криптогаманця – Wallet

TON підскочив у ціні на 19% після оголошення про лістинг NOT

Вартість 10 000 NOT на премаркеті GetGems після оголошення про лістинг зросла також на 20% – до $28

У Telegram-ком'юніті Notcoin понад 6 мільйонів передплатників – і це при тому, що проєкт було запущено лише у січні 2024 року.

Після лістингу криптовалюти біржа ОКХ запустила серію промокампаній, серед яких змагання із призовим пулом на 300 млн NOT. Торгова кампанія NOT пропонує винагороду у розмірі 10 000 NOT кожному кваліфікованому користувачеві за внесення депозиту та торгівлю на платформі ОКХ. Також користувачі можуть спробувати свої сили в акції "Вчіться і заробляйте", відповісти на прості питання квіза в додатку і отримати за це нагороди в TON. На ОКХ представлені інструменти, які дозволяють збільшити активи у NOT, наприклад, стейкінг у розділі "Простий Earn" допомагає заробляти на вільних коштах, а торговий grid-бот для пар NOT/USDT допоможе отримати додаткову вигоду від курсу NOT.





Про Notcoin

Notcoin – це нативна монета гри, створеної всередині екосистеми TON. З моменту запуску в січні 2024 гра стала моментальним хітом завдяки своїй простоті: користувачі просто натискали на монету в додатку на своїх мобільних пристроях і виконували прості завдання, такі як підписка на Telegram-канали або запрошення друзів у гру. За кожну дію користувачі отримували нагороду монети Notcoin. Простота та доступність гри, а також можливість швидкого заробітку токенів залучили мільйони гравців. Усього за кілька тижнів кількість користувачів Notcoin зросла до 20 мільйонів, а до березня 2024 досягла 35 мільйонів.