Колишній регіонал програв у Верховному суді в справі про закриття його банку

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Верховний суд 28 липня підтвердив правомірність рішень Національного банку про віднесення АТ "Місто Банк" до категорії неплатоспроможних та про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

Верховний суд постановив, що суди попередніх інстанцій припуститися помилок у застосуванні законодавства: без достатніх підстав поставили під сумнів професійні висновки НБУ, не врахували виключні повноваження регулятора щодо визнання банків неплатоспроможними у визначені законом строки та безпідставно надали перевагу позиції позивача.

Регулятор нагадав, що рішення про визнання Місто Банку неплатоспроможним було ухвалено 14 грудня 2020 року через втрату ключового активу – підприємства з перероблювання сої в Херсонській області, що призвело до критичного зниження показників капіталу.

Іван Фурсін, якому сукупно належить 97,18% акцій АТ "Місто Банк", оскаржив це рішення в суді, і у 2022-2024 роках суди першої та апеляційної інстанцій двічі ставали на його бік.

Верховний суд спершу скасував ці рішення і повернув справу на новий розгляд, а тепер остаточно підтвердив законність дій НБУ щодо виведення банку з ринку.

Іван Фурсін двічі був народним депутатом України, зокрема й від Партії регіонів. У 2011-2012 роках він був головою наглядової ради банку "Надра". З 2006 до 2012 рік – голова правління ПАТ КБ "Місто Банк" та основний акціонер ЗАТ "Одеська кіностудія".

Станом на 1 жовтня 2020 року Місто Банк за розміром загальних активів посідав 53-тє місце (1,498 млрд грн) серед 74 банків, що діяли в країні.