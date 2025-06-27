Банк, який входив до 25 найбільших в Україні, офіційно визнали неплатоспроможним

Фото: пресслужба Мегабанку

Верховний суд 24 червня 2025 року підтвердив законність рішення Нацбанку про визнання АТ "Мегабанк" неплатоспроможним. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Так, Верховний суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які раніше задовольнили позов власника банку Віктора Суботіна та визнали дії НБУ неправомірними.

Довідка Мегабанк працював на фінансовому ринку України близько 32 років. За даними банку, на 1 січня він обслуговував 728 319 клієнтів, на території України працювало 154 відділення. Активи банку на цю дату становили 9,956 млрд грн.



За даними НБУ, частка фінустанови – 0,46% чистих активів платоспроможних банків. Найбільшими акціонерами Мегабанку були Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), Максим Єфімов (9,82%). Мегабанк працював на фінансовому ринку України близько 32 років. За даними банку, на 1 січня він обслуговував 728 319 клієнтів, на території України працювало 154 відділення. Активи банку на цю дату становили 9,956 млрд грн.За даними НБУ, частка фінустанови – 0,46% чистих активів платоспроможних банків. Найбільшими акціонерами Мегабанку були Віктор Суботін (60,74%), Європейський банк реконструкції та розвитку (11,29%), уряд Німеччини (11,29%), Максим Єфімов (9,82%).

У рішенні наголошується, що Національний банк діяв у межах своїх повноважень як регулятор, відповідальний за стабільність фінансової системи та захист інтересів вкладників.

Згідно із законом, якщо банк не виправляє порушення протягом 120 днів після визнання його проблемним, НБУ зобов’язаний визнати його неплатоспроможним – навіть в умовах воєнного стану.

Також суд визнав, що висновки НБУ мають переважну юридичну силу в таких справах і не можуть бути замінені оцінками суду, якщо немає очевидних порушень чи помилок.

Нацбанк неодноразово попереджав керівництво Мегабанку про ризики та порушення, які, за даними регулятора, виникли ще до початку повномасштабної війни. Зокрема, йшлося про проблеми з капіталом, ліквідністю та управлінням ризиками.

"Позиція Національного банку залишається незмінною: банки, які не виконують нормативні вимоги, не можуть продовжувати діяльність, оскільки це створює ризики для клієнтів та стабільності банківської системи", – прокоментував рішення начальник юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.