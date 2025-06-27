Мегабанк официально признан неплатежеспособным. Верховный суд подтвердил решение НБУ
Верховный суд 24 июня 2025 года подтвердил законность решения Национального банка о признании АО "Мегабанк" неплатежеспособным. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Таким образом, Верховный суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которые ранее удовлетворили иск владельца банка Виктора Суботина и признали действия НБУ незаконными.
По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Суботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).
В решении подчеркивается, что Национальный банк действовал в рамках своих полномочий как регулятор, ответственный за стабильность финансовой системы и защиту интересов вкладчиков.
Согласно закону, если банк не устранит нарушения в течение 120 дней после признания его проблемным, НБУ обязан признать его неплатежеспособным – даже в условиях военного положения.
Суд также признал, что заключения НБУ имеют преобладающую юридическую силу в таких делах и не могут быть заменены оценками суда, если нет очевидных нарушений или ошибок.
Национальный банк неоднократно предупреждал руководство Мегабанка о рисках и нарушениях, которые, по данным регулятора, возникли еще до начала полномасштабной войны. В частности, речь шла о проблемах с капиталом, ликвидностью и управлением рисками.
"Позиция Национального банка остается неизменной: банки, которые не выполняют нормативные требования, не могут продолжать свою деятельность, поскольку это создает риски для клиентов и стабильности банковской системы", – прокомментировал решение начальник юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.
- Мегабанк был крупнейшим банком Харькова, его признали неплатежеспособным и закрыли в июне 2022 года из-за систематического кредитования связанных лиц и значительного объема непрофильных активов на балансе.