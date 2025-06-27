Мегабанк официально признан неплатежеспособным. Верховный суд подтвердил решение НБУ

Фото: пресс-служба Мегабанка

Верховный суд 24 июня 2025 года подтвердил законность решения Национального банка о признании АО "Мегабанк" неплатежеспособным. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Таким образом, Верховный суд отменил решения судов первой и апелляционной инстанций, которые ранее удовлетворили иск владельца банка Виктора Суботина и признали действия НБУ незаконными.

Справка Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составляли 9,956 млрд грн.



По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Суботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%). Мегабанк работал на финансовом рынке Украины около 32 лет. По данным банка, на 1 января он обслуживал 728 319 клиентов, на территории Украины работало 154 отделения. Активы банка на эту дату составляли 9,956 млрд грн.По данным НБУ, доля финучреждения – 0,46% чистых активов платежеспособных банков. Крупнейшими акционерами Мегабанка были Виктор Суботин (60,74%), Европейский банк реконструкции и развития (11,29%), правительство Германии (11,29%), Максим Ефимов (9,82%).

В решении подчеркивается, что Национальный банк действовал в рамках своих полномочий как регулятор, ответственный за стабильность финансовой системы и защиту интересов вкладчиков.

Согласно закону, если банк не устранит нарушения в течение 120 дней после признания его проблемным, НБУ обязан признать его неплатежеспособным – даже в условиях военного положения.

Суд также признал, что заключения НБУ имеют преобладающую юридическую силу в таких делах и не могут быть заменены оценками суда, если нет очевидных нарушений или ошибок.

Национальный банк неоднократно предупреждал руководство Мегабанка о рисках и нарушениях, которые, по данным регулятора, возникли еще до начала полномасштабной войны. В частности, речь шла о проблемах с капиталом, ликвидностью и управлением рисками.

"Позиция Национального банка остается неизменной: банки, которые не выполняют нормативные требования, не могут продолжать свою деятельность, поскольку это создает риски для клиентов и стабильности банковской системы", – прокомментировал решение начальник юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.