Бывший регионал проиграл в Верховном суде по делу о закрытии его банка

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Верховный суд 28 июля подтвердил правомерность решений Национального банка об отнесении АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных и об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Верховный суд постановил, что суды предыдущих инстанций допустили ошибки в применении законодательства: без достаточных оснований поставили под сомнение профессиональные выводы НБУ, не учли исключительные полномочия регулятора по признанию банков неплатежеспособными в определенные законом сроки и безосновательно отдали предпочтение позиции истца.

Регулятор напомнил, что решение о признании Мисто Банка неплатежеспособным было принято 14 декабря 2020 года из-за потери ключевого актива – предприятия по переработке сои в Херсонской области, что привело к критическому снижению показателей капитала.

Иван Фурсин, которому совокупно принадлежит 97,18% акций АО "Мисто Банк", обжаловал это решение в суде, и в 2022-2024 годах суды первой и апелляционной инстанций дважды становились на его сторону.

Верховный суд сначала отменил эти решения и вернул дело на новое рассмотрение, а теперь окончательно подтвердил законность действий НБУ по выводу банка с рынка.

Иван Фурсин дважды был народным депутатом Украины, в частности и от Партии регионов. В 2011-2012 годах он был председателем наблюдательного совета банка "Надра". С 2006 по 2012 год – председатель правления ПАО КБ "Мисто Банк" и основной акционер ЗАО "Одесская киностудия".

По состоянию на 1 октября 2020 года Мисто Банк по размеру общих активов занимал 53-е место (1,498 млрд грн) среди 74 действовавших в стране банков.