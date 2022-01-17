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Суд отменил решение НБУ о ликвидации Мисто Банка Фурсина – СМИ

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17.01.2022, 17:36
Суд отменил решение НБУ о ликвидации Мисто Банка Фурсина – СМИ - Фото
Фото: depositphotos.com

Окружной админсуд Киева отменил решение Национального банка о признании неплатежеспособным и ликвидации Мисто Банка экс-народного депутата Ивана Фурсина. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источники в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и на пресс-службу Фурсина.   

Также суд признал противоправным решение ФГВФЛ о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры.  

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В издании уточняют, что полный текст решения суда будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста. 

Проблемы у банка начались в 2020 году после потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составила более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка).

В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня. 

Ивану Фурсину принадлежало 97,18% акций Мисто Банк. Он был народным депутатом восьмого созыва как беспартийный самовыдвиженец, входил в депутатскую группу "Воля народа". В 2012 году Фурсин избран народным депутатом от Партии регионов по 138 округу как член партии. Из "Партии регионов" вышел 23 февраля 2014 года.  До этого, в 2011-2012 годах был председателем наблюдательного совета банка Надра. С 2006 по 2012 год – председатель правления ПАО КБ "Мисто Банк" и основной акционер ЗАО "Одесская киностудия". 

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Роман Брыль
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