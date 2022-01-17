Суд отменил решение НБУ о ликвидации Мисто Банка Фурсина – СМИ
Окружной админсуд Киева отменил решение Национального банка о признании неплатежеспособным и ликвидации Мисто Банка экс-народного депутата Ивана Фурсина. Об этом пишет Экономическая правда со ссылкой на источники в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) и на пресс-службу Фурсина.
Также суд признал противоправным решение ФГВФЛ о введении временной администрации и начале ликвидационной процедуры.
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В издании уточняют, что полный текст решения суда будет готов через 10 дней. НБУ и Фонд гарантирования могут подать апелляцию в течение месяца после получения полного текста.
Проблемы у банка начались в 2020 году после потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составила более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка).
В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.
- 14 декабря 2020 года НБУ отнес АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала банка. 27 января 2021 года НБУ принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации Мисто Банк.
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