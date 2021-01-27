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НБУ отправил на ликвидацию Мисто банк Ивана Фурсина

27.01.2021, 15:27
НБУ отправил на ликвидацию Мисто банк Ивана Фурсина - Фото
Национальный банк Украины (Фото: Юлия Березовская/пресс-центр НБУ)

Национальный банк Украины по рекомендации Фонда гаратирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ. 

Процедура ликвидации займет три года и завершиться 27 января 2024 года.

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С момента публикации в газете Голос Украины объявления об отзыве банковской лицензии у кредиторов банка будет 30 дней, чтобы подать свои требования. Удовлетворение требований будет осуществляться за счет средств, вырученных от продажи имущества банка.   

ФГВФЛ с 15 января 2021 года начал выплаты вкладчикам Мисто Банка по банковским договорам, срок действия которых истек до 14 декабря 2020 года.

О начале выплат гарантированных сумм по другим вкладам ФГВФЛ сообщит дополнительно на своем сайте.

По данным НБУ, владельцем банка является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка. Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от ОПЗЖ.

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Роман Брыль
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