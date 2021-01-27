НБУ отправил на ликвидацию Мисто банк Ивана Фурсина

Национальный банк Украины по рекомендации Фонда гаратирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "Мисто Банк". Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Процедура ликвидации займет три года и завершиться 27 января 2024 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

С момента публикации в газете Голос Украины объявления об отзыве банковской лицензии у кредиторов банка будет 30 дней, чтобы подать свои требования. Удовлетворение требований будет осуществляться за счет средств, вырученных от продажи имущества банка.

ФГВФЛ с 15 января 2021 года начал выплаты вкладчикам Мисто Банка по банковским договорам, срок действия которых истек до 14 декабря 2020 года.

О начале выплат гарантированных сумм по другим вкладам ФГВФЛ сообщит дополнительно на своем сайте.

По данным НБУ, владельцем банка является Иван Фурсин, которому совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка. Фурсин известен, как бизнес-партнер Сергея Левочкина – депутата от ОПЗЖ.

14 декабря 2020 года НБУ отнес АО "Мисто Банк" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала банка. Проблемы у банка с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов – предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составила более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка). В результате потери объекта капитал банка упал ниже нормативного уровня.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.