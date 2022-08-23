Украина впервые заблокировала криптокошелек, на который собирали деньги для армии России

Служба безопасности Украины заявила, что ей вместе с полицией удалось заблокировать криптокошелек гражданина РФ, на который тот собирал деньги для приобретения военного снаряжения для нужд оккупационных войск. На момент блокировки на счету было более 800 000 грн в эквиваленте, говорится на сайте СБУ.

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На криптовалюту наложен арест, СБУ будет искать способы вывести ее в украинскую юрисдикцию.

Имени "волонтёра" СБУ не указывает, но сообщение иллюстрировано скриншотами из Telegram-канала российского бизнесмена Владислава Лобаева, основателя оружейной компании Lobaev Arms.

"С начала широкомасштабного вторжения РФ "волонтер" продвигал в соцсетях идею о необходимости финансовой помощи участникам незаконных вооруженных формирований. Для этого регулярно создавал тематический фото- и видеоконтент, распространял аналогичные сообщения своих единомышленников и отчитывался об использовании собранных средств", — заявили в СБУ.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

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Андрей Водяный

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