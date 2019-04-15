Частичная свобода. Почему закон о валюте не решил всех проблем

Два месяца украинские банки живут в новой реальности: 7 февраля вступил в силу закон "О валюте", который должен был полностью либерализовать валютный рынок.

Практический итог либерализации – отмена или смягчение части привычных ограничений на валютном рынке. Самая значимая мера – из-под надзора выведены все операции на сумму до 150 000 грн.

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Вторая часть реформы – "философская", как называли ее в самом НБУ. Вместо четкого списка документов, на основании которых банки решали, пропускать операцию с валютой или нет, им нужно учиться понимать суть сделок клиентов и анализировать связанные с этим риски.

До принятия закона банкиры и финансисты сомневались в его идеальной работе. Заметил ли рынок изменение правил игры?

Привычка ограничивать

Законом "О валюте" с 7 февраля НБУ ослабил ряд ограничений для населения и бизнеса. Новшества связаны с расширением лимитов на валютные операции, а также устранением ряда запретов (преимущественно для юрлиц). Ранее валютные операции регулировал Декрет Кабмина, принятый еще в 1993 году.

Ключевые изменения: из-под валютного надзора полностью выводят операции до 150 000 грн; лицензии на операции за границей заменят лимитами (2 млн евро – для юрлиц, 50 000 евро – для физлиц); граничный срок расчетов по внешнеэкономическим контрактам расширяют со 180 до 365 дней; населению разрешают покупать валюту через интернет, в банкоматах и терминалах.

Перед вступлением в силу нового закона Нацбанк также отменил правило Т+1, которое вынуждало клиентов банков заранее резервировать гривню под покупку валюты. Теперь доллары или евро можно купить "с сегодня на сегодня" - украинский рынок за последние годы успел отвыкнуть от такой вольности.

Либеральный дух нового закона - разрешено все, что прямо не запрещено - не помешал НБУ сохранить самые болезенные для бизнеса меры: в силе остались обязательная продажа валютной выручки, хотя и ее снизили до 30%, ограничения на выплату дивидендов, запрет на покупку валюты за кредитные деньги.

Это - основная причина сдержанных эмоций от валютной либерализации: бизнес опасается, что НБУ фактически в любой может вернуть валютные ограничения.

"Компании, которые хотели бы делать бизнес в Украине в первую очередь интересуются репатриацией дивидендов и продажей валютной выручки, – говорила на круглом столе о валютной либерализации в начале апреля глава офиса Национального инвестсовета Юлия Ковалив. – Пока многие наблюдают за ситуацией, опасаясь, что НБУ может ввести новые ограничения".

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Обязательная продажа, валютная выручка и покупка валюты в кредит – первые в очереди на полную отмену, уверяют в Нацбанке. "Очень не хотелось бы что-то резко отменять, чтобы потом снова его вводить, – говорил замглавы НБУ Олег Чурий в интервью LIGA.net. – Мы, наоборот, пытаемся донести рынку, что Нацбанк не приветствует ограничения – мы уже четыре года только ослабляем их, ни одной новой меры за это время не появилось".

Но пока НБУ не спешит. Что мешает? Усложнить либерализацию может позиция Минэкономразвития в отношении санкций за нарушение сроков выполнения внешнеэкономических контрактов, которые отменили с законом "О валюте".

Это был один из самых важных пунктов валютной либерализации - в Нацбанке прямо называли меру коррупционной. Но в середине февраля министерство направило банкам письмо, в котором сообщило, что санкции, наложенные до 7 февраля сохраняются в силе – по старым правилам такие компании не могут заниматься ВЭД.

"Когда мы согласовывали закон, позиция МЭРТ была в том, чтобы санкции вообще не трогать, – рассказал руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ Эмал Бахтари. – У нас нет полного понимания с министерством в этом вопросе, поэтому есть риск, что санкции попытаются вернуть".

В любом случае украинскому рынку еще далеко до полной свободы движения капитала: часть ограничений снять невозможно, пока Украина не присоединится к международной кампании по борьбе с уклонением от налогов BEPS. Либерализации для небанковского финсектора не будет, если Верховная Рада не примет закон о передаче функций Нацкомфинуслуг НБУ и Нацкомиссии по ценным бумагам (СПЛИТ), настаивают в Нацбанке.

Реформа VS реальность

Гораздо более серьезным вызовом для банковской системы стал переход на "риск-ориентированный подход". Он означает, что департаменты валютного контроля банков постепенно передадут свои фукнции коллегам из финмониторинга – на сделки с валютой будут распространяться те же правила, что действуют с 2015 года для операций с гривней, объяснял Чурий.

"Тотального валютного контроля больше не будет, менеджерам банков необходимо учиться анализировать риски, а не просто требовать у клиента необходимое количество справок, – говорил замглавы НБУ. – Важно приучить банки думать, изучать бизнес своих клиентов".

По задумке авторов закона, банки должны сами выработать best practices финмониторинга для сделок с валютой, Нацбанк умышленно не давал детальных разъяснений, за исключением сложных случаев (например, определение рыночного уровня ставок для кредитов от нерезидентов).

Пока банкиры не понимают, как себя вести. Опасаясь штрафов от НБУ, они предпочитают действовать по принципу "как бы чего не вышло", говорят финансисты. Справок не стало меньше, а в некоторых случаях требования банков даже ужесточились.

"Система меняется, но банки пока не успевают адаптироваться к переменам", – отмечает старший консультант PwC Legal Украина Вадим Романюк. Его клиент пытался провести трансграничную операцию на 10 000. грн в трех банках (два – с иностранным капиталом и один – с государственным), но не смог: везде менеджеры требовали подверждающие документы, например, справку из налоговой, хотя такие сделки по новым правилам вообще не должны подпадать под валютный надзор.

Ужесточение банковских подходов также отмечают Ковалив из офиса Национального инвестсовета и исполнительный директор группы MTI Андрей Заремба. "Мы видим штрафные санкции НБУ по отношению к банкам и понимаем, почему они становятся на позицию "мы боимся", – рассказывает Заремба. – Но на практике это приводит к тому, что банки часто жертвуют здравым смыслом в пользу формального контроля".

Отдельные пункты либерализации НБУ дорабатывает на ходу: порядок отрытия счетов нерезидентов в украинских банках (до 7 февраля иностранные компании не моги напрямую работать с местными банками) Нацбанк опубликовал только в начале апреля. Из-за этого банки вынуждены были соглашаться на подобные операции на свой страх и риск, констатирует глава совета Незавсисимой ассоциации банков Украины Роман Шпек.

Ответственность банкиров с новым законом действительно выросла, поясняет начальник департамента валютного контроля Concorde Bank Анна Петренко. "Нам приходится брать на себя повышенные риски, балансируя между отменой ограничений и необходимостью избежать штрафов, - добавляет финдиректор ПУМБ Игорь Кожевин. - Декларирование полной свободы не означает, что нам не нужно отслеживать суть операций - даже тех, что меньше 150 000 грн".

Петренко сомневается, что банки быстро выработают единый "идеальный" подход к финмониторингу сделок с валютой. "Неудивительно, что даже в НБУ разные департаменты рассматривают одни и те же операции под разным углом, – говорит Петренко. – Но это не значит что они противоречат друг другу".

Дискуссии продолжаются



Нацбанк будет минимально вмешиваться в процесс адаптации рынка к валютной свободе, говорил в разговоре с LIGA.net Чурий.

"Закон о валюте – это только часть большой карты валютной либерализиации, – пояснял он. – Но важно понимать, что эти изменения мы проводим в обмен на транспарентное ведение бизнеса и честную уплату налогов".

Дискуссии вокруг несовершеннства нового законодательства напоминают выбор цвета обоев в доме, в котором построен только фундамент, считает Бахтари. Но на то, чтобы перейти от формулы "контроль по форме" к "контролю по сути" нужно время, в том числе инспекторам НБУ, добавляет он.

"Нужо помнить, что незаконным схемам большие списки документов никогда не мешали – с этим в подобных случаях как раз обычно все в порядке, – отмечает Чурий. – Но сейчас другое время и другие требования: так что нужно учиться копать глубже".

Сергей Шевчук