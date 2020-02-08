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08.02.2020, 11:30

Этот удивительный курс. Почему доллар опять дешевеет? Прогноз до 14 февраля

Этот удивительный курс. Почему доллар опять дешевеет? Прогноз до 14 февраля
Фото: depositphotos.com

Есть ли шанс снова увидеть курс в районе 24 грн/$? Разбор

Гривня удивила на этой неделе: доллар подешевел на 50 копеек, вернувшись в район 24,5 грн/$.

Кто остановил полуторамесячное падение гривни? Одна из версий – НАК Нафтогаз, который мог продавать доллары, полученные от Газпрома в конце прошлого года. Но это не главная причина, утверждают опрошенные банкиры.

Что еще влияло на курс и сколько доллар будет стоить через неделю? Об этом – в регулярном обзоре LIGA.net.

"Доллар по 24" возвращается?

В прошлую пятницу доллар впервые за три месяца превысил отметку в 25 грн/$. На этом фоне опрошенные LIGA.net казначеи банков ожидали, что гривня плавно девальвирует и на этой неделе. Но вышло ровно наоборот.

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Доллар начал дешеветь уже в понедельник: каждый день гривня укреплялась на 10-20 копеек, кроме пятницы, когда курс шел в разные стороны, а торги закончились на "плюс" 6 копейках для гривни.

Итог недели на межбанке – 24,5/24,53 грн/$ против 25,04/25,06 грн/$ неделю назад.

В пятницу вечером доллар в кассах банков можно было купить по 24,6 – 24,8 грн/$. Евро продавали по 27 – 27,4 грн/€.

Возвращение экспортеров, "вялые ОВГЗ", Нафтогаз. Кто и как укрепил гривню

Почему прогноз на девальвацию гривни не оправдался? Причин было несколько.

Доллары вернулись на рынок

Январь – традиционно тяжелый месяц для гривни. Предложение доллара в начале года обычно сокращается из-за низкой деловой активности после праздников (соответственно валютной выручки меньше). Сейчас сезонность усилилась по нескольким причинам.

Во-первых, на рынке было много гривни после крупнейшего в этом году погашения облигаций госзайма (17 млрд) и нетипично больших возмещений НДС (17,7 млрд, часть – долги с 2019 года, возникшие из-за проблем с бюджетом). Это позволяло экспортерам продавать меньше валютной выручки для финансирование расходов в гривне, а нерезидентам – не заводить в Украину валюту под покупку новых ОВГЗ.

Во-вторых, нервозность после катастрофы самолета МАУ в Иране и коронавируса в Китае, что повлекло за собой падение мировых финрынков. Активы развивающихся стран также отчасти пострадали.

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В начале февраля ситуация развернулась: банкиры отмечают крупные продажи экспортеров (прежде всего аграриев), которые успели потратить большую часть гривни, полученной от возмещений НДС, на выплату налогов и январских зарплат. Дополнительная причина роста продаж – самый высокий за последние три месяца курс: многие клиенты банков опасались нового витка ревальвации (не зря).

Спрос на валюту на этой неделе был слабым, говорят участники рынка.

Избыточной гривни, на которую можно купить валюту "про запас" в этом месяце, в отличие от января, уже не будет: возмещения НДС вернутся к обычным объемам (12-13 млрд грн), погашения ОВГЗ ожидаются на уровне 9 млрд грн.

Интрига от Нафтогаза

Отдельная фигура среди потенциальных продавцов валюты – НАК Нафтогаз. Госкомпания уже продала $500 млн из $2,9 млрд, полученных в рамках газовых договоренностей с российским Газпромом. На очереди – остальная сумма.

Учитывая объемы, у НАКа есть все возможности, чтобы обвалить доллар. Пока компания выходила на рынок (Нафтогаз обслуживают госбанки) с небольшими лотами, отмечают банкиры. Станут ли "газпромовские" деньги причиной нового витка ревальвации гривни – большой вопрос.

С одной стороны, необходимость продавать валюту у Нафтогаза будет из-за проблем с госбюджетом (в НБУ прямо сказали, что невыполнение доходной части можно будет покрыть за счет НАК). Так было и в конце прошлого года, когда Кабмин обязал Нафтогаз срочно выплатить 8,5 млрд грн дивидендов, что стало одной из причин падения курса до пятилетнего минимума в 23,25 грн/$.

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С другой стороны, межбанк не готов обрабатывать большие объемы валюты без существенных курсовых колебаний (НАКу это невыгодно). Это значит, что, вероятно, основные продажи Нафтогаз проведет вне рынка, то есть напрямую с Нацбанком. В таком случае, на курс они не повлияют, допускают финансисты.

ОВГЗ уже не угрожают доллару

4 февраля Минфин провел один из самых слабых аукционов по размещению ОВГЗ за последний год: в бюджет привлекли около 2,3 млрд грн, спрос на 3-летние облигации не дотянул даже до миллиарда.

Пока рано делать вывод об окончательном "разочаровании" иностранных инвесторов в украинских бумагах из-за низких ставок (уже ниже 10%, полгода назад было 14-16%), говорят участники рынка. Но спрос явно сокращается: постоянного притока валюты нерезидентов, что стало ключевой причиной укрепления гривни в 2019 (+14,5% к доллару за год), уже не будет.

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Вероятно, теперь иностранцы будут заходить в Украину "волнами" – накануне аукционов с самыми длинными облигациями. Один из таких планируется 25 февраля: Минфин будет продавать 7-летние бумаги.

НБУ закрыл потери января. Нацбанк – главный валютный триумфатор этой недели. В понедельник ему пришлось продать $45 млн, но дальше регулятор только покупал доллары, в сумме - $360 млн. За четыре дня первой недели февраля НБУ выкупил в резервы больше, чем потратил на поддержку гривни с начала года ($296 млн).

Каким будет курс через неделю

Камбэк гривни смутил банкиров опрошенных LIGA.net. Продолжит ли гривня укрепляться или доллар отыграет утраченное? Четкого ответа нет.

Прогнозный диапазон на конец следующей недели: 24,3 – 24,85 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), Антон Коваленко (ОТП Банк), Наталия Шишацкая (Forward Bank), Михаил Демкив (ICU).

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корреспондент отдела "Финансы"
Сергей Шевчук
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Теги: межбанк, доллар, курс гривни
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