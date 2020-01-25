Интрига с ОВГЗ и маневры НБУ: почему доллар снова подорожал. Прогноз курса до 31 января

Доллар продолжил дорожать на этой неделе, достигнув максимума за два с половиной месяца – 24,4/24,43 грн/$ по итогам торгов на межбанке в пятницу, 24 января.

Результаты последних двух недель месяца могут стать знаковыми для украинского валютного рынка. Насколько сильно на гривню влияет ажиотаж вокруг ОВГЗ со стороны иностранных инвесторов? Продолжится ли ревальвация? Промежуточный вывод можно будет сделать уже в ближайшую среду.

Что происходит на валютном рынке и каким будет курс доллара через неделю – в разборе LIGA.net.

Сколько стоит доллар

Новый виток девальвации гривни продолжается ровно месяц. 24 декабря на межбанке был установлен пятилетний минимум курса доллара – 23,25 грн/$. С тех пор гривня подешевела на 5%, в отдельные дни этой недели курсы межбанка превышали 24,5 грн/$ – максимума с середины ноября.

В ситуацию даже пришлось вмешиваться Нацбанку: регулятор был вынужден продавать валюту, что несколько помогло гривне. Результат недели – гривня снова девальваировала: "минус" 9 копеек и 24,4/24,43 грн/$.

Вечером пятницы в кассах банков можно было купить доллары по 24,4 – 24,65 грн/$, евро – по 27 – 27,35 грн/€.

Что повлияло на курс

Почему ОВГЗ больше не укрепляют гривню

Главная интрига второй половины января – останутся ли аукционы Минфина по продаже облигаций госзайма (ОВГЗ) ключевым фактором влияния на курс, как было в прошлом году (гривневые ОВГЗ покупали иностранные инвестфонды, которых привлекала высокая ставка; за год они вложили почти $5 млрд).

Первые два аукциона – 14 и 21 января – показали, что спрос среди иностранцев остается высоким и по-прежнему в несколько раз превышает предложение Минфина. На очереди "супераукцион": 28 января министерство выставит на продажу 7-летние ОВГЗ.

Опрошенные LIGA.net банкиры ожидают, что ажиотаж на эти бумаги будет серьезным. В теории, это должно привести на украинский рынок дополнительные объемы валюты: под похожие по содержанию аукционы летом и осенью прошлого год иностранцы заводили в Украину по $400-500 млн за несколько дней, что буквально обваливало доллар.

На практике продажи ОВГЗ пока не сильно влияют на курс. По данным участников рынка, первые партии валюты от нерезидентов под "7-летний" аукцион появились на межбанке в четверг и пятницу, но они слабо влияли на происходящее на торгах. Дополнительные продажи возможны в понедельник-вторник. Но опрошенные финансисты не ожидают серьезного обвала доллара в связи с этим.

Почему? Банкиры объясняют это тем, что нерезидентам теперь нужно меньше валюты: новые облигации они могут купить за счет гривни, полученной от погашения коротких бумаг 2018-2019 годов выпуска. Если тенденция повторится и после аукциона 28 января, такая ситуация может стать общим трендом на ближайшие месяцы.

Экспортерам не нужна гривня

Еще один фактор, который играет в пользу доллара – возмещения НДС экспортерам: Налоговая служба на этой неделе продолжила погашать задолженность (из-за бюджетного кризиса часть выплат декабря перенесли на январь), выплатив еще 1 млрд грн. Итого – почти 7 млрд грн дополнительно за две недели, что позволило многим экспортерам обойтись без продаж валютной выручки.

"Слоновий" маневр НБУ

Регулятор также отметился на этой неделе: в среду и четверг Нацбанк выходил на рынок с продажей валюты: на то, чтобы погасить вспышку роста доллара пришлось потратить $77 млн. В пятницу, когда курс за счет интервенций и продаж нерезидентов просел с 24,45 до 24,3 грн/$, НБУ решил откупить $50 млн обратно.

Как отмечают собеседники LIGA.net на банковском рынке, локальным дефицитом, который возник после выкупа Нацбанка, воспользовались спекулянты. Рост курса почти на 20 копеек в течение торгов пятницы – во многом их заслуга.

Каким будет курс через неделю

Опрошенные банкиры не ожидают существенного укрепления гривни на следующей неделе. Прогнозный диапазон снова смещается вверх: 24,2 – 24,6 грн/$. Курсы наличного рынок будут находиться в районе межбанка или даже ниже.

В составлении обзора LIGA.net помогали Олег Куринной (банк Кредит Днепр), Ярослав Кабин (Идея Банк), Антон Коваленко (ОТП Банк), Наталия Шишацкая (Forward Bank), Игорь Якобчук (Пиреус Банк), аналитики инвесткомпании ICU.

