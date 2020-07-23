"Сразу повышать минимальную зарплату, срывая все экономические балансы – это дилетантство. Мы не хотим получить галопирующую инфляцию и вылететь из программы МВФ", – говорил замминистра финансов Сергей Марченко в интервью LIGA.net в январе 2018 года.

В июле 2020-го Марченко – уже в ранге министра – снова приходится комментировать тему резкого повышения минимальной зарплаты. Сейчас, как и тогда, идею поддержали на самом высоком уровне – бывший и действующий президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

“Мы привыкли выполнять задачи, которые нам ставят. Конечно [повышение минимальной зарплаты], будет влиять на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Мы сейчас выходим из необходимости найти ресурс при формировании бюджета на 2021-й, с учетом этого строим макропрогнозы”, – сказал Сергей Марченко в интервью ZN.ua в июле 2020 года.

Между этими двумя высказываниями чиновника прошло два с половиной года. Выдержит ли кризисная украинская экономика рост зарплат почти на 40% за год и не сорвет ли это "все балансы" в госбюджете, как опасался Марченко в 2018-м?

По примеру Гройсмана. Как Кабмин Шмыгаля будет повышать минималку





"Президент Владимир Зеленский оценил предварительный график повышения минимальной зарплаты как реалистичный”, – сообщила пресс-служба Зеленского после того, как премьер-министр Денис Шмыгаль представил ему свой план роста минзарплат. Выглядит он так:

1 сентября 2020 года: с 4723 грн до 5000 грн;

1 января 2021: до 6000 грн;

1 июля 2021: до 6500 грн.

Итого, менее чем за год минимальная зарплата в Украине вырастет на 1777 грн или почти на 38%.

Похожая история была в 2017-м: тогда Кабмин Владимира Гройсмана сначала увеличил зарплату в два раза с 1600 до 3200 грн, а в конце года, по предложению президента Порошенко, начал готовить бюджет-2018 к росту з/п еще на 30% – до 4100 грн. Тогда в Минэкономразвития прогнозировали, что к 2021 году зарплата вырастет до 6200 грн.

"Есть проблема с оттоком кадров за рубеж. Людям не платили нормальную зарплату и люди поехали искать лучшей судьбы. И наша задача сделать нормальные условия оплаты труда", – объяснял тогда Гройсман.

В 2017-18 повышением минимальной зарплаты был не очень доволен Нацбанк."Это отразится на инфляции непосредственно через увеличение потребительского спроса, прежде всего, на продовольственные товары, и себестоимости продукции", – отмечала на одной из пресс-конференций глава НБУ того времени Валерия Гонтарева.

Пенсионный фонд и нацпроизводитель. Зачем Кабмин повышает минималку





Сейчас в правительстве объясняют повышение зарплат необходимостью стимулировать экономику и помогать госбюджету с поступлениями от налогов. В условиях сокращения импорта минзарплата 6500 обеспечит "увеличение потребления продукции украинских производителей", полагает премьер Шмыгаль.

"Это даст позитивный эффект для бизнеса, бюджета и страны в целом. И, безусловно, для каждого гражданина в части уплаты налогов, начислений пенсионных взносов", – сказал он, представляя план повышения.

Как уточнил министр финансов Марченко, в правительстве пока до конца не понимают последствий "6500" для экономики.

"Конечно, это повлияет на экономическую динамику, на фонд оплаты труда, на инфляцию. Но сегодня я не могу говорить в целом об эффекте: здесь, с точки зрения баланса бюджета, выгоду получают местные бюджеты, в которых оседает большая часть налога на доход физлиц и Пенсионный фонд. Государственный бюджет выигрывает только частично, поскольку бюджетная сфера существенно возрастет", – сказал министр в интервью ZN.ua.

Как на экономику повлияло резкое повышение минимальной зарплаты в 2017-18 годах? В НБУ оценивали вклад зарплаты 3200 в инфляцию 2017 года в 2 процентных пункта (годовой показатель – 13,7%), в ВВП – в 0,5% (2,5% в 2017).

Инфляция выше, налогов – больше, кредиты – под угрозой. Пять рисков "6500"





Несмотря на то, что повышение минзарплаты до 6000+ грн к 2021-му планировалось Минэкономики еще два года назад, опрошенные LIGA.net экономисты скептически оценивают эту идею правительства Дениса Шмыгаля.

Причина – коронакризис: у падающей экономики Украины может не хватить ресурса для такого резкого роста. Аналитики выделяют несколько рисков быстрого увеличения минзарплат.

Налогов будет больше: для бюджета хорошо, для бизнеса – плохо

"Рост налоговой нагрузки в тяжелые пост-кризисные времена", – так описывает одно из первых последствий роста минзарплаты замисполнительного директора Центра экономической стратегии Мария Репко.

"Рост минималки увеличивает налоговую базу по ЕСВ и НДФЛ: не только для низкооплачиваемых работников, но и для людей с высокой официальной зарплатой, физлиц-предпринимателей и фермеров, объясняет Репко. - К минимальной зарплате также привязан налог на недвижимость, некоторые штрафы и ряд других платежей".

На практике это значит, что в условиях кризиса, то есть при прогнозируемом отсутствии роста выручки, предприятиям придется искать дополнительные деньги на повышение зарплат, прежде всего, низкооплачиваемым сотрудникам, отмечает начальник аналитического отдела Альфа-Банка Украина Алексей Блинов.

Особой проблемой это может стать в регионах, полагает начальник отдела по работе с инвесторами Банка Кредит Днепр Андрей Приходько. "Для провинции, где зарплаты зачастую ниже 5000 грн, это серьезный вопрос: а есть ли вообще у местного частного сектора, особенно малого бизнеса, возможность увеличить расходы на оплату труда?", – отмечает он.

Два выхода: тень или безработица

Следствием существенного увеличения фонда оплаты труда и повышенных отчислений в бюджет могут стать увольнения, переход части рабочих мест в тень или некий микс из этих реакций, допускает Репко из ЦЭС.

"В целом это противоречит задаче восстановления рабочих мест после коронакризиса: теперь у бизнеса появится дополнительный контраргумент при принятии решений о создании низкооплачиваемых рабочих мест", – добавляет Блинов из Альфа-Банка.

После двукратного повышения минималки в 2017-м, безработица выросла до 9,5% с 9,3% – даже при растущем спросе на рабочую силу и восстановлении экономики, напоминает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.

Дешевые кредиты Зеленского-Шевченко под угрозой

В 2017-м резкое повышение минимальной зарплаты подстегнуло инфляцию, констатируют в Альфа-Банке. Ситуация может повториться: это навредит экономическим обещаниям президента Зеленского, правительства Шмыгаля и нового главы НБУ Кирилла Шевченко, особенно в части запуска кредитования.

"Очевидно, что минималка подстегнет инфляцию широкого фронта и сейчас, – считает Блинов. – В таком случае, есть очень высокие шансы, что рост процентных ставок возобновится в 2021 году. Это явно противоречит заявленному политическому приоритету с удешевлением кредитов в экономике”.

Экономика ничего не заметит

Ключевое отличие нынешнего цикла повышения минзарплаты от аналогичных шагов правительства в 2017-18 – в прошлый раз минималка повышалась как реакция на резкую инфляцию и девальвацию в 2014-15 и уже в момент, когда экономика была на подъеме. Сейчас же – все наоборот, отмечают экономисты.

"Экономические индикаторы никак не предвещают роста зарплат почти на 30% год к году, скорее наоборот, – поясняет Репко из ЦЭС. – Решение, вероятно, вызвано не экономикой, а желанием правительства во-первых, получить фискальную выгоду от детенизации "серой" части зарплаты, во-вторых, сделать политически приятный жест для населения”.

Будет ли рост минималки стимулировать экономический рост? Не факт. "Повышение минимальной зарплаты увеличивает потребление населения с относительно низкими доходами, но одновременно снижает потребление более высокооплачиваемых сотрудников и инвестиционный спрос со стороны бизнеса, – указывает Николайчук из ICU. – Эффект на восстановление экономики может быть неоднозначным как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде".

В сухом остатке: эффект от роста минзарплаты поможет правительству свести концы с концами, но вряд ли даст поддержку бизнесу и экономике. "Минимальная зарплата – далеко не лучший способ стимулировать потребление, – отмечает Блинов из Альфа-Банка. – По сути, это популярная форма "инфляционного налога", позволяющего довольно быстро нарастить бюджетные поступления за счет бизнеса и потребителей".

У МВФ могут возникнуть вопросы

Повышение соцвыплат, тем более с целью "стимулирования экономики" – всегда болезненная тема в отношениях между Украиной и МВФ.

Косвенно об этом говорит и министр Марченко. "Если откровенно, наши международные партнеры, в том числе МВФ, да и я лично, – мы сторонники стимулирования экономики путем увеличения доли капитальных [а не социальных] расходов в бюджете", – отметил он в интервью ZN.ua.

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