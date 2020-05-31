Последняя неделя весны на межбанке запомнилась одновременно и девальвацией гривни, и падением доллара. Что происходит? Еженедельный разбор LIGA.net

Гривня заканчивает весну 2020 года на хорошей ноте: после полуторанедельной девальвации курс снова укрепился. Доллар на межбанке стоит 26,86 грн/$. Ровно с таким же курсом Украина заканчивала последний рабочий день мая 2019-го.

Девальвации, как и серьезного укрепления гривни, в июне, вероятно, не будет, отмечают опрошенные LIGA.net финансисты: рынок постепенно входит в традиционный период "летнего затишья". 27 грн/$ – базовый курсовой ориентир на ближайшие недели.

Что сейчас влияет на курс и что будет с долларом через неделю? Об этом – в традиционном курсовом обзоре.

Доллар не удержал 27. Что происходит с курсом

На прошлой неделе девальвация вернулась в Украину впервые за полтора месяца. После мартовского обвала гривня постепенно укрепилась с 28,12 грн/$ до 26,57 грн/$, но во второй половине мая курс доллара откатился в район 27 грн/$.

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Казалось, падение продолжится и в последние дни весны: в понедельник-среду доллар действительно продолжил дорожать, в отдельные моменты торгов курс даже переваливал за 27 грн/$. Но уже в четверг ситуация резко развернулась – в хорошую сторону для гривни.

Итог недели на межбанке – 26,83/26,85 грн/$. По сравнению с пятницей, 22 мая, гривня укрепилась на 4 копейки.

Наличный рынок тоже дрейфует в районе 27 грн/$. Вечером, 29 мая, в кассах банков можно было купить доллары по 26,9 – 27,1 грн/$, евро – по 29,65-30,1 грн/€.

Почему доллар дорожал и как гривня отыгралась

Экспортеры ждали "доллара по 27"

Еще на прошлой неделе опрошенные LIGA.net финансисты отмечали несколько факторов, которые могли бы способствовать дальнейшей девальвации гривни.

Во-первых, выплаты НДС экспортерам, которые всегда происходят в конце месяца. В такие периоды компании получают на руки несколько миллиардов гривень – это позволяет им продавать меньше валюты, предложение на рынке сокращается при стабильном спросе. Так было и на этой неделе.

Во-вторых, агроэкспортеры завершили большой сезон продажи прошлогоднего урожая – количество валюты на рынке снизилось.

В-третьих, спрос на доллар постепенно восстанавливается вместе с выходом экономики из карантина. Даже в первой половине мая, когда страна только готовилась к снятию ограничений автоимпортеры, импортеры бытовой техники и продуктов питания купили в 1,5-2 раза больше валюты, чем в апреле, рассказывал в интервью LIGA.net замглавы НБУ Дмитрий Сологуб.

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Эти факторы сошлись , но их влияния хватило только полторы недели. Причина – в карантине. Несмотря на постепенное восстановление деловой активности, спрос по-прежнему сильно уступает предложению. Результат: как только курс достиг 27 грн/$ многие экспортеры начали продавать валюту, считая этот уровень локальным максимумом. Это сразу же развернуло тренд в обратную сторону: гривня укрепилась, а НБУ под конец недели смог выкупить в резервы немного валюты – $72 млн (минимальный показатель с начала мая).

Иностранцы нашли выход из Украины

Эта неделя отметилась еще одним источником спроса на валюту: иностранные держатели украинского госдолга (ОВГЗ, в 2019 году нерезиденты купили вложили в гривневые гособлигации $4,2 млрд) нашли способ сбросить часть украинских активов.

Частично им помогают местные банки, которые выкупают ОВГЗ на вторичном рынке со скидкой, частично – Минфин, который исправно погашает старые облигации. Обычно министерство пытается предложить инвесторам новые бумаги (гривня от старых ОВГЗ частично переходит в "свежие" выпуски), но на этой неделе Минфин решил сильно ограничить объемы очередного аукциона.

Итого, за неделю портфель облигаций у нерезидентов сократился на 2,5 млрд грн: около $90 млн дополнительного спроса на валюту.

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Июнь начинается спокойно. Что будет с курсом через неделю

Опрошенные LIGA.net финансисты ожидают, что курс задержится в районе 27 грн/$ и в первые дни июня.

Прогнозный диапазон на следующую неделю: 26,7 – 27 грн/$.

В составлении обзора LIGA.net помогали Антон Стадник (ПУМБ), Наталия Шишацкая (Forward Bank), Олег Куринной (банк Кредит Днепр), аналитики компании ICU.

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