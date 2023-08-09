Ставка на повышение. Нацбанк улучшил перспективы экономики

В конце июля 2023 г. Нацбанк существенно улучшил прогноз инфляции на этот год и снизил ожидания роста цен с 14,8% до 10,6%. Также он улучшил прогноз реального ВВП (валового внутреннего продукта) страны почти на один процент с 2,0% до 2,9%.
НБУ предусматривает, что средняя номинальная зарплата в Украине в течение года вырастет на 19,6%, реальная (с учетом инфляции) – на 3,9%, а безработица немного снизится.
На чем основывается оптимизм финансового регулятора, ведь война продолжается и страна несет постоянные потери?
"Экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, несмотря на вызовы военного времени, что позволяет улучшить оценку ВВП в 2023 году", – говорится в отчете Нацбанка.
Эксперты, которых опросил LIGA.net, тоже говорят о положительных изменениях в экономике, несмотря на войну.
"Деньги в экономике есть. Мы это видим, по крайней мере в Киеве. Хотя, конечно, у столицы свои особенности. Статистика свидетельствует, что продажи тех же авто растут, люди покупают бытовую технику, ходят в рестораны и кафе, восстанавливают разрушенное жилье, продолжаются ремонты инфраструктуры. В целом по стране, там, где нет активных боевых действий, ситуация тоже понемногу стабилизируется. Потому что есть международная помощь. Есть социальные выплаты, выплаты военнослужащим. Все это способствует восстановлению экономики", – отметил в комментарии для LIGA.net финансовый эксперт, банкир Василий Невмержицкий.
О схожих тенденциях рассказал LIGA.net и его коллега Тарас Козак.
"Мы видим оживление в экономике. За счет чего оно происходит? Эффект сравнительной базы с прошлым годом, с тем же июлем прошлого года, когда все стояло, разрушалось и было неизвестно, чего ожидать дальше. Сейчас же экономика немного приспособилась к новым условиям. Конечно, есть обстрелы, но они уже не такой шок для бизнеса, как в прошлом году. Конечно, есть другие негативные факторы – разрушение дамбы Каховской ГЭС, блокирование зерновых инициатив. Но это уже не останавливает экономику", – отметил он.
В НБУ тоже признают, что часть позитива связана со сравнением с июлем 2022 года, когда из-за неопределенности и военных шоков ситуация была хуже.
Но при этом произошло реальное насыщение рынков продовольствия и горючего, стабилизация цен на них, а также снижение мировых цен на энергоносители.
Несмотря на энергетический террор и потери, в стране смогли наладить энергоснабжение, произошло оживление внешнего спроса в условиях расширения пропускной способности западных пограничных переходов. Несколько улучшается ситуация в металлургии и добывании руд, животноводстве и пищевой промышленности. К тому же ремонты в энергетике поддержали добывающую промышленность и машиностроение, а спрос на удобрения – химическую промышленность.
Бюджетное финансирование способствовало дальнейшему росту промышленных видов деятельности, ориентированных на оборонные нужды, а также отдельных секторов (госуправление и оборона, здравоохранение).
Восстановление жилья и инфраструктуры, развитие логистических хабов на западной границе поддержали строительство.
Оживление потребительского спроса, в свою очередь, способствовало восстановлению розничной торговли и услуг.
А еще, как отмечают в Нацбанке, все это стало возможно благодаря стойкости украинского бизнеса, который, несмотря на все потери и риски, продолжает работать.
"В июле НБУ улучшил прогноз экономического роста с 2,0 до 2,9% в 2023 году с последующим ускорением до 3,5% в 2024 году и до 6,8% в 2025 году. Главный фактор улучшения прогноза – чрезвычайная устойчивость и адаптированность бизнеса к вызовам войны. В течение первого полугодия экономическая ситуация была лучше, чем ожидалось", – отмечает заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.
Еще одним источником оптимистических настроений был отказ от печатания денег на нужды правительства в 2023 году – монетизации дефицита бюджета.
Все это способствовало определенной финансовой стабилизации в стране и уменьшению уровня инфляции.
В частности, по данным регулятора, благодаря стабильной ситуации на валютном рынке и определенному улучшению экономических ожиданий, на протяжении второго квартала, медленнее, чем до этого, росли цены на товары личного пользования, одежду и обувь, электронику, игрушки, мебель, бытовую технику, товары для дома, автомобили, импортные продукты питания.
А еще это тормозило удорожание медицинских, ветеринарных и спортивных услуг, аренды, услуг по установке окон, услуг общепита и обслуживания автомобилей.
"Во II квартале 2023 года замедление инфляции продолжалось (до 12,8% г/г в июне). Фактические темпы роста цен были ниже апрельского прогноза НБУ, прежде всего вследствие достаточного предложения пищевых продуктов и горючего, стабильной ситуации в энергетике.
Инфляцию также сдерживали эффекты от укрепления наличного курса гривны и моратория на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ. Эти факторы перевесили эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных в результате войны, и повышения тарифов на электроэнергию для населения", – говорится в Инфляционном отчете Нацбанка.
В то же время были тенденции, которые, напротив, способствовали росту цен.
В частности, на фоне миграции людей внутри страны и их концентрации в отдельных западных регионах и столице были значительные региональные особенности в темпах роста цен. Существует неравномерно распределенный по товарам и услугам потребительский спрос. К примеру, ускорилось подорожание услуг салонов красоты и гостиниц.
В прифронтовых областях цены растут быстрее, вследствие более высоких рисков безопасности и усложненной логистики. А в Херсонской области – еще и из-за последствий подрыва Каховской ГЭС.
В Нацбанке отмечают, что до конца года кардинального улучшения прогнозов с инфляцией не стоит ожидать, потому что на уровень цен будут давить возвращение довоенного налогообложения горючего и повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и уже упомянутые последствия подрыва Каховской ГЭС.
Вдобавок негатива прибавят торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран ЕС.
По оценкам НБУ, несмотря на возобновление спроса на рабочую силу, ситуация на рынке труда остается сложной. Уровень безработицы в течение первого полугодия немного снизился, но остается высоким. Хотя финансовое положение населения постепенно улучшается, доходы все еще слабы из-за последствий войны.
На фоне особенностей миграции на рынке труда есть значительные диспропорции – варианты трудоустройства разные в разных регионах.
С начала года высокий спрос наблюдался на специальности, связанные с последующим приспособлением бизнеса к военным условиям. Поэтому среди новых вакансий преобладают рабочие профессии, логистика и продажи, закупки.
Есть определенный рост количества вакансий в здравоохранении и образовании. А благодаря постепенному оживлению внутреннего спроса – в розничной торговле и сфере услуг.
Хотя, как указывают аналитики, это может быть следствием масштабной миграции за границу, прежде всего женщин, которые преобладали в этих секторах.
В то же время низкий спрос остается на работников гуманитарно-культурного и административно-управленческого направлений, а также в сфере ІТ.
По данным опроса Рейтинг, который упоминает Нацбанк, количество лиц, которые имели работу до полномасштабного вторжения, а сейчас не работают, сократилось с 36% в феврале 2023 года до 30% в июне 2023 года. Это произошло потому, что украинцы вернулись к работе в обычном режиме (36% в феврале и 41% в июне). И в результате того, что приступили к новой работе (8% в феврале, 13% в июне).
Доля внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющих работу, выросла с 45% в феврале до 62% в июне 2023 года. В частности, работающих на новой работе – с 15% до 31%. А доля ВПЛ, которые не работают, соответственно, сократилась с 51% в феврале до 36% в июне 2023 года.
Что касается оплаты труда и доходов населения, то, по данным выплат зарплат на карточки банков, они росли с начала года. Хотя это, в частности, объясняется тем же замедлением инфляции.
По-прежнему весомую поддержку доходам населения оказывали социальные выплаты из бюджета и индексация пенсий. Что касается бизнеса, то, по опросам предприятий, они намерены увеличивать оплату труда.
Главный фактор всех прогнозов на этот и последующие годы – это продолжительность войны. Все положительные ожидания НБУ фактически основываются на том, что со второй половины 2024 года активная фаза войны завершится.
"Базовый сценарий предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с середины 2024 года, что будет способствовать полноценному разблокированию морских портов, снижению премии за суверенный риск и возвращению в Украину вынужденных мигрантов", – сказано в тексте Инфляционного отчета.
Если это будет так, постепенное возвращение мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.
Но в стимулировании экономики и далее будет играть важную роль мягкая фискальная политика – дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления.
Хотя, как отмечают эксперты, это консервативный сценарий, основанный на предположениях, что не будет "зернового коридора" до окончания активной фазы военных действий. Будут риски новых террористических атак на портовую и энергетическую инфраструктуру. А также угрозы снижения объемов или потери ритмичности международной помощи.
"На мой взгляд, пересмотр макропрогнозов со стороны НБУ взвешенный и консервативный, хотя, бесспорно, существенны риски, связанные с зерновым коридором, вхождением в осенне-зимний период и ситуацией в энергетическом секторе", – отметил в комментарии для LIGA.net исполнительный директор Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый Пульс", экс-банкир Станислав Шлапак.
Пока что, благодаря внешней поддержке, валютные резервы Украины на конец июня достигли исторического рекорда – $41,7 млрд. Международная помощь вместе с активизацией внутреннего долгового рынка позволила правительству покрывать значительный дефицит бюджета без обращения за эмиссионным финансированием. Ожидается, что по итогам этого года помощь составит $42 млрд.
Большая длительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными затратами для экономического роста, в частности из-за существенных разрушений и большей миграции. Это также может иметь негативные последствия для ценовой динамики, в первую очередь из-за более высокого давления на курсовые и инфляционные ожидания.
Среди веских дальнейших рисков Нацбанк также называет:
Комментарии