Ставка на повышение. Нацбанк улучшил перспективы экономики

В конце июля 2023 г. Нацбанк существенно улучшил прогноз инфляции на этот год и снизил ожидания роста цен с 14,8% до 10,6%. Также он улучшил прогноз реального ВВП (валового внутреннего продукта) страны почти на один процент с 2,0% до 2,9%.

НБУ предусматривает, что средняя номинальная зарплата в Украине в течение года вырастет на 19,6%, реальная (с учетом инфляции) – на 3,9%, а безработица немного снизится.

На чем основывается оптимизм финансового регулятора, ведь война продолжается и страна несет постоянные потери?

Экономика и цены



"Экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось, несмотря на вызовы военного времени, что позволяет улучшить оценку ВВП в 2023 году", – говорится в отчете Нацбанка.

Эксперты, которых опросил LIGA.net, тоже говорят о положительных изменениях в экономике, несмотря на войну.

"Деньги в экономике есть. Мы это видим, по крайней мере в Киеве. Хотя, конечно, у столицы свои особенности. Статистика свидетельствует, что продажи тех же авто растут, люди покупают бытовую технику, ходят в рестораны и кафе, восстанавливают разрушенное жилье, продолжаются ремонты инфраструктуры. В целом по стране, там, где нет активных боевых действий, ситуация тоже понемногу стабилизируется. Потому что есть международная помощь. Есть социальные выплаты, выплаты военнослужащим. Все это способствует восстановлению экономики", – отметил в комментарии для LIGA.net финансовый эксперт, банкир Василий Невмержицкий.

О схожих тенденциях рассказал LIGA.net и его коллега Тарас Козак.

"Мы видим оживление в экономике. За счет чего оно происходит? Эффект сравнительной базы с прошлым годом, с тем же июлем прошлого года, когда все стояло, разрушалось и было неизвестно, чего ожидать дальше. Сейчас же экономика немного приспособилась к новым условиям. Конечно, есть обстрелы, но они уже не такой шок для бизнеса, как в прошлом году. Конечно, есть другие негативные факторы – разрушение дамбы Каховской ГЭС, блокирование зерновых инициатив. Но это уже не останавливает экономику", – отметил он.

В НБУ тоже признают, что часть позитива связана со сравнением с июлем 2022 года, когда из-за неопределенности и военных шоков ситуация была хуже.

Но при этом произошло реальное насыщение рынков продовольствия и горючего, стабилизация цен на них, а также снижение мировых цен на энергоносители.

Несмотря на энергетический террор и потери, в стране смогли наладить энергоснабжение, произошло оживление внешнего спроса в условиях расширения пропускной способности западных пограничных переходов. Несколько улучшается ситуация в металлургии и добывании руд, животноводстве и пищевой промышленности. К тому же ремонты в энергетике поддержали добывающую промышленность и машиностроение, а спрос на удобрения – химическую промышленность.

Бюджетное финансирование способствовало дальнейшему росту промышленных видов деятельности, ориентированных на оборонные нужды, а также отдельных секторов (госуправление и оборона, здравоохранение).

Восстановление жилья и инфраструктуры, развитие логистических хабов на западной границе поддержали строительство.

Оживление потребительского спроса, в свою очередь, способствовало восстановлению розничной торговли и услуг.

А еще, как отмечают в Нацбанке, все это стало возможно благодаря стойкости украинского бизнеса, который, несмотря на все потери и риски, продолжает работать.

"В июле НБУ улучшил прогноз экономического роста с 2,0 до 2,9% в 2023 году с последующим ускорением до 3,5% в 2024 году и до 6,8% в 2025 году. Главный фактор улучшения прогноза – чрезвычайная устойчивость и адаптированность бизнеса к вызовам войны. В течение первого полугодия экономическая ситуация была лучше, чем ожидалось", – отмечает заместитель главы НБУ Сергей Николайчук.

Еще одним источником оптимистических настроений был отказ от печатания денег на нужды правительства в 2023 году – монетизации дефицита бюджета.

Все это способствовало определенной финансовой стабилизации в стране и уменьшению уровня инфляции.

В частности, по данным регулятора, благодаря стабильной ситуации на валютном рынке и определенному улучшению экономических ожиданий, на протяжении второго квартала, медленнее, чем до этого, росли цены на товары личного пользования, одежду и обувь, электронику, игрушки, мебель, бытовую технику, товары для дома, автомобили, импортные продукты питания.

А еще это тормозило удорожание медицинских, ветеринарных и спортивных услуг, аренды, услуг по установке окон, услуг общепита и обслуживания автомобилей.

"Во II квартале 2023 года замедление инфляции продолжалось (до 12,8% г/г в июне). Фактические темпы роста цен были ниже апрельского прогноза НБУ, прежде всего вследствие достаточного предложения пищевых продуктов и горючего, стабильной ситуации в энергетике.

Инфляцию также сдерживали эффекты от укрепления наличного курса гривны и моратория на повышение тарифов на отдельные услуги ЖКХ. Эти факторы перевесили эффекты от более высоких затрат бизнеса, понесенных в результате войны, и повышения тарифов на электроэнергию для населения", – говорится в Инфляционном отчете Нацбанка.



В то же время были тенденции, которые, напротив, способствовали росту цен.

В частности, на фоне миграции людей внутри страны и их концентрации в отдельных западных регионах и столице были значительные региональные особенности в темпах роста цен. Существует неравномерно распределенный по товарам и услугам потребительский спрос. К примеру, ускорилось подорожание услуг салонов красоты и гостиниц.

В прифронтовых областях цены растут быстрее, вследствие более высоких рисков безопасности и усложненной логистики. А в Херсонской области – еще и из-за последствий подрыва Каховской ГЭС.

В Нацбанке отмечают, что до конца года кардинального улучшения прогнозов с инфляцией не стоит ожидать, потому что на уровень цен будут давить возвращение довоенного налогообложения горючего и повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и уже упомянутые последствия подрыва Каховской ГЭС.

Вдобавок негатива прибавят торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран ЕС.

Работа и доходы населения в 2023 году



По оценкам НБУ, несмотря на возобновление спроса на рабочую силу, ситуация на рынке труда остается сложной. Уровень безработицы в течение первого полугодия немного снизился, но остается высоким. Хотя финансовое положение населения постепенно улучшается, доходы все еще слабы из-за последствий войны.

На фоне особенностей миграции на рынке труда есть значительные диспропорции – варианты трудоустройства разные в разных регионах.

С начала года высокий спрос наблюдался на специальности, связанные с последующим приспособлением бизнеса к военным условиям. Поэтому среди новых вакансий преобладают рабочие профессии, логистика и продажи, закупки.

Есть определенный рост количества вакансий в здравоохранении и образовании. А благодаря постепенному оживлению внутреннего спроса – в розничной торговле и сфере услуг.

Хотя, как указывают аналитики, это может быть следствием масштабной миграции за границу, прежде всего женщин, которые преобладали в этих секторах.

В то же время низкий спрос остается на работников гуманитарно-культурного и административно-управленческого направлений, а также в сфере ІТ.

По данным опроса Рейтинг, который упоминает Нацбанк, количество лиц, которые имели работу до полномасштабного вторжения, а сейчас не работают, сократилось с 36% в феврале 2023 года до 30% в июне 2023 года. Это произошло потому, что украинцы вернулись к работе в обычном режиме (36% в феврале и 41% в июне). И в результате того, что приступили к новой работе (8% в феврале, 13% в июне).

Доля внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), имеющих работу, выросла с 45% в феврале до 62% в июне 2023 года. В частности, работающих на новой работе – с 15% до 31%. А доля ВПЛ, которые не работают, соответственно, сократилась с 51% в феврале до 36% в июне 2023 года.

Что касается оплаты труда и доходов населения, то, по данным выплат зарплат на карточки банков, они росли с начала года. Хотя это, в частности, объясняется тем же замедлением инфляции.

По-прежнему весомую поддержку доходам населения оказывали социальные выплаты из бюджета и индексация пенсий. Что касается бизнеса, то, по опросам предприятий, они намерены увеличивать оплату труда.

Риски для экономики в 2023-2025 годах



Главный фактор всех прогнозов на этот и последующие годы – это продолжительность войны. Все положительные ожидания НБУ фактически основываются на том, что со второй половины 2024 года активная фаза войны завершится.

"Базовый сценарий предполагает ощутимое уменьшение рисков безопасности с середины 2024 года, что будет способствовать полноценному разблокированию морских портов, снижению премии за суверенный риск и возвращению в Украину вынужденных мигрантов", – сказано в тексте Инфляционного отчета.

Если это будет так, постепенное возвращение мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.

Но в стимулировании экономики и далее будет играть важную роль мягкая фискальная политика – дефицит бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономического восстановления.

Хотя, как отмечают эксперты, это консервативный сценарий, основанный на предположениях, что не будет "зернового коридора" до окончания активной фазы военных действий. Будут риски новых террористических атак на портовую и энергетическую инфраструктуру. А также угрозы снижения объемов или потери ритмичности международной помощи.

"На мой взгляд, пересмотр макропрогнозов со стороны НБУ взвешенный и консервативный, хотя, бесспорно, существенны риски, связанные с зерновым коридором, вхождением в осенне-зимний период и ситуацией в энергетическом секторе", – отметил в комментарии для LIGA.net исполнительный директор Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый Пульс", экс-банкир Станислав Шлапак.

Пока что, благодаря внешней поддержке, валютные резервы Украины на конец июня достигли исторического рекорда – $41,7 млрд. Международная помощь вместе с активизацией внутреннего долгового рынка позволила правительству покрывать значительный дефицит бюджета без обращения за эмиссионным финансированием. Ожидается, что по итогам этого года помощь составит $42 млрд.

Большая длительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными затратами для экономического роста, в частности из-за существенных разрушений и большей миграции. Это также может иметь негативные последствия для ценовой динамики, в первую очередь из-за более высокого давления на курсовые и инфляционные ожидания.

Среди веских дальнейших рисков Нацбанк также называет:

снижение объемов или утрата ритмичности поступления международной помощи;

возобновление существенного дефицита электроэнергии в результате значительных разрушений

энергетической инфраструктуры, что приведет к ограничению экономической

активности и экспорта, увеличению потребности в импорте и, соответственно, усилению

давления на валютном рынке;

энергетической инфраструктуры, что приведет к ограничению экономической активности и экспорта, увеличению потребности в импорте и, соответственно, усилению давления на валютном рынке; новые масштабные теракты, ограничивающие экспортную логистику, а также

экономический потенциал страны в целом;

экономический потенциал страны в целом; возникновение дополнительных бюджетных потребностей (для поддержки обороноспособности,

ликвидации последствий терактов и т.п.), в том числе в энергетической сфере;

ликвидации последствий терактов и т.п.), в том числе в энергетической сфере; дальнейшие осложнения для экспорта агропродукции, в частности в случае продолжения

или расширения торговых ограничений отдельными европейскими странами.

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