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Дата в истории: 28 лет назад в Украине появились свои деньги

16.11.2020, 20:10
Дата в истории: 28 лет назад в Украине появились свои деньги - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

16 ноября 1992 года украинская национальная валюта стала единственным законным платежным средством на территории Украины. Это был украинский карбованец. Об этом в Facebook сообщает Музей денег Национального банка Украины.

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Указ президента Леонида Кравчука "О реформе денежной системы Украины" вступал в силу в 23:00. Согласно этому указу, единственным средством платежа стал украинский рубль, представителем которого в наличном обращении выступал купон Национального банка Украины.

12 ноября 1992 года советский рубль перестал быть средством платежа на территории Украины.

Банки были обязаны в течение 13-15 ноября осуществить переоценку остатков на счетах всех юридических и физических лиц с рублевого вычисления на украинские карбованцы в соотношении один к одному без ограничений по суммам остатков. В таком же соотношении переоценивались остатки задолженности, другие активы и пассивы банков.

С 16 ноября 1992 рубли были заменены на карбованцы и в безналичном обороте. Ведь параллельное использование наличного украинского карбованца и безналичного рубля препятствовало развитию платежной системы и внешним расчетам Украины.

"Отказ от советского рубля дал возможность начать проведение собственной денежно-кредитной политики, регулировать эмиссию и потоки денег, установить официальный курс украинского карбованца относительно валют других стран мира. Это были своевременные шаги, ведь собственная валюта должна была стать одним из основных атрибутов нового государства", – отметили в музее.

С временными купонными рублями украинцы пережили первые годы независимости и некоторое время побыли миллионерами.

2 сентября 1996 года, гривна заменила украинские карбованцы и стала национальной валютой Украины.

  • В июне в обращении появилась монета номиналом 10 грн.
  • В начале октября в Нацбанке сообщили, что золотистые монеты номиналом 1 грн старого образца останутся действительным платежным средством и будут находиться в обращении одновременно с серебристыми монетами такого же номинала.

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Наталия Софиенко
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