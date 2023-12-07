Без денег США уже через месяц могут начаться перебои с соцвыплатами – Пидласа

С ноября Украина перестала получать гранты от Соединенных Штатов, которые уже два месяца не могут утвердить новую помощь

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Если американские законодатели не согласуют финансовую помощь Украине на 2024 год, то проблемы с социальными выплатами могут возникнуть уже в январе. Об этом заявила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.

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"Без помощи США уже в январе у нас могут возникнуть определенные сложности с расходами в социальной и гуманитарной сфере", – сказала Пидласа в комментарии Forbes.

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Придется сокращать расходы, отметила нардеп. Также правительство постарается привлечь больше денег в бюджет на внутреннем долговом рынке, добавила Пидласа.

О каких объемах идет речь, она не уточнила.

Неназванный нардеп от "Слуги народа" оценил нехватку финансирования на социальные расходы в январе 2024 года в 20 млрд грн.

Вариант с печатанием гривны не желателен, но он может быть одной из опций, на условиях анонимности сказали изданию депутат от "Слуги народа" и собеседник в Кабмине.

В ночь на 6 декабря демократы-сенаторы представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около $111 млрд для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.

Документ предусматривает $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки Украины, из которых $3,3 млрд должны поступить еще в этом году, а остальные – в 2024-м.

Ожидалось, что этот законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование вечером 6 декабря, однако 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа.

Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что помощь будет одобрена к Рождеству.