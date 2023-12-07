Без денег США уже через месяц могут начаться перебои с соцвыплатами – Пидласа
Если американские законодатели не согласуют финансовую помощь Украине на 2024 год, то проблемы с социальными выплатами могут возникнуть уже в январе. Об этом заявила глава бюджетного комитета Совета Роксолана Пидласа.
"Без помощи США уже в январе у нас могут возникнуть определенные сложности с расходами в социальной и гуманитарной сфере", – сказала Пидласа в комментарии Forbes.
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Придется сокращать расходы, отметила нардеп. Также правительство постарается привлечь больше денег в бюджет на внутреннем долговом рынке, добавила Пидласа.
О каких объемах идет речь, она не уточнила.
Неназванный нардеп от "Слуги народа" оценил нехватку финансирования на социальные расходы в январе 2024 года в 20 млрд грн.
Вариант с печатанием гривны не желателен, но он может быть одной из опций, на условиях анонимности сказали изданию депутат от "Слуги народа" и собеседник в Кабмине.
В ночь на 6 декабря демократы-сенаторы представили пакет финансирования национальной безопасности на сумму около $111 млрд для оказания помощи Украине и Израилю, а также мер, направленных на защиту южной границы.
Документ предусматривает $11,8 млрд прямой бюджетной поддержки Украины, из которых $3,3 млрд должны поступить еще в этом году, а остальные – в 2024-м.
Ожидалось, что этот законопроект будет вынесен на первое процедурное голосование вечером 6 декабря, однако 51 сенатор проголосовал против прекращения дебатов вокруг документа.
Посол Украины в США Оксана Маркарова выразила надежду, что помощь будет одобрена к Рождеству.
- С ноября Украина перестала получать гранты от Соединенных Штатов, которые уже два месяца не могут утвердить новую помощь.
- Поэтому в ноябре в госбюджет Украины поступило около $2 млрд внешнего финансирования. Это самая маленькая сумма за последние полгода.
- Собственных поступлений Украине хватает только на военную кампанию.