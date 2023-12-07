Без грошей США вже через місяць можуть початися перебої з соцвиплатами – Підласа

З листопада Україна перестала отримувати гранти від Сполучених Штатів, які вже два місяці не можуть затвердити нову допомогу

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Якщо американські законодавці не погодять фінансову допомогу Україні на 2024 рік, то проблеми з соціальними виплатами можуть виникнути вже в січні. Про це заявила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

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"Без допомоги США вже у січні у нас можуть виникнути певні складнощі з видатками у соціальній і гуманітарній сферах", – сказала Підласа у коментарі Forbes.

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Доведеться скорочувати видатки, зазначила нардепка. Також уряд намагатиметься залучити більше грошей до бюджету на внутрішньому борговому ринку, додала Підласа.

Про які обсяги йдеться, вона не уточнила.

Неназваний нардеп від "Слуги народу" оцінив нестачу фінансування на соціальні видатки у січні 2024 року у 20 млрд грн.

Варіант з друком гривні не бажаний, але він може бути однією з опцій, на умовах анонімності сказали виданню депутат від "Слуги народу" та співрозмовник у Кабміні.

У ніч проти 6 грудня демократи-сенатори представили пакет фінансування національної безпеки на суму близько $111 млрд для надання допомоги Україні й Ізраїлю, а також заходів, спрямованих на захист південного кордону.

Документ передбачає $11,8 млрд прямої бюджетної підтримки України, з яких $3,3 млрд мали надійти ще цього року, а решта – у 2024-му.

Очікувалося, що цей законопроєкт винесуть на перше процедурне голосування ввечері 6 грудня, однак 51 сенатор проголосував проти припинення дебатів довкола документа.

Посол України в США Оксана Маркарова висловила сподівання, що допомога буде схвалена до Різдва.