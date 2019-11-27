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Бизнес не видит улучшений в налоговой системе - опрос ЕБА

Бизнес не видит улучшений в налоговой системе - опрос ЕБА
27.11.2019, 09:56

Количество недовольных налоговым законодательством выросло до 26%

Налоговый индекс за апрель-октябрь составил 2,9 балла из 5 возможных, по сравнению с 2,98 в предыдущем периоде. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенные Европейской бизнес ассоциация (ЕБА).

"Показатель Индекса остается в отрицательной плоскости на протяжении всей истории исследования с 2011 года", - отмечают в исследовании.

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Согласно опросу, настроения бизнеса несколько ухудшились: количество недовольных налоговым законодательством выросло до 26%, тогда как в предыдущем периоде таких было 23%. Еще 59% экспертов считают качество налогового законодательства Украины удовлетворительным.

Сократилось количество тех, кто считает, что действующий налоговый режим способствует ведению их бизнеса - 64%, при 68% в прошлом периоде.

Только 18% экспертов оценили подготовку налоговой отчетности и администрирования налогов положительно, 33% считают эту процедуру обременительной. Среди факторов, негативно влияющих на это, эксперты называют затратность по времени; непонятность правил и разъяснений по подготовке отчетности и проведении платежей; несовершенство электронной системы отчётности; поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним; количество платежей.

Проявление фискального давления ощутили на себе 28% опрошенных, что практически повторяет результат прошлого периода. 29% сообщили о том, что давление почти отсутствует и еще 9% экспертов с ним не столкнулись (в предыдущем периоде таких было 18%).

Среди методов давления, которые все еще наблюдаются, бизнес назвал необоснованные информационные запросы; необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами и неприятие ими объяснений; предвзятые решения фискальных органов; технические проблемы с работой сервера при подаче электронной отчетности и регистрации налоговых накладных по НДС.

Выросло и количество недовольных качеством налоговых сервисов - 29% (в предыдущем периоде - 24%). При этом 33% опрошенных подтвердили, что довольны качеством налогового обслуживания, а еще 38% указали на удовлетворительный уровень услуг.

В опросе приняли участие 105 экспертов Налогового комитета ЕБА. При расчетах учитывали четыре критерия: качество налогового законодательства; обременительность/легкость администрирования налогов; фискальное давление; качество налогового обслуживание (работы налоговиков). 

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