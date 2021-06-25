Большинство таможенников, отстраненных после заседания СНБО, восстановили в должностях

дополнено

127 сотрудников Государственной таможенной службы, которых в апреле отстраняли от работы, вернулись к исполнению своих обязанностей. Их отстраняли после решения СНБО о введений санкций против контрабандистов, сообщили в Государственной таможенной службе изданию Zaxid.net.

"Дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для привлечения к ответственности", – заявили в Гостаможслужбе.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В Гостаможне отметили, что по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных сотрудников разных таможен закрыли из-за отсутствия в их действиях нарушений. При этом производства продолжаются касательно 22 сотрудников таможни.

В полномочиях восстановили всех сотрудников Галицкой таможни. В частности – сотрудников таможенного поста Яворов (30 человек), Мостиська (14) и по одному сотруднику Рава-Руська и Смольница. Касательно них закрыты дисциплинарные производства.

Дополнено в 18:34 25 июня. Пресс-служба Гостаможслужбы в Facebook сообщила, что большинство таможенников, которые восстановились в полномочиях, переведут на контракт и подвергнут проверке на добропорядочность. При этом у них вырастет зарплата, заявил глава Гостаможни Владислав Суворов.

"В рамках реорганизации 70% работников переводятся в новую структуру на контрактной основе с полугодовым испытательным сроком. Контракт, с одной стороны, предусматривает повышение базовых ставок заработной платы. С другой стороны, предусматривает жесткие механизмы контроля, важнейший из которых – проверка на добропорядочность путем применения полиграфа и мониторинга образа жизни таможенника", – заявил Суворов.

Уже 1 июля в Гостаможне должны провести проверку на добропорядочность среди таможенников, которых отстраняли по подозрению в связи с контрабандистами.

В Гостаможне отметили, что всего отстраняли почти 200 таможенников. Часть из них уволилась, а касательно остальных провели дисциплинарные проверки и опросы. Таможенники вернулись к работе, т.к. срок отстранения истек и нет оснований не допускать их к рабочим местам, подчеркнули в ГТС.

3 апреля 2021-го после заседания СНБО, на котором ввели санкции против лиц, которых связывают с контрабандой, от работы отстранили более 100 таможенников. Принимались меры против лиц, которые "могут быть причастны к коррупционным действиям". В конце апреля Гостаможслужба отстранила еще 40 таможенников.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.