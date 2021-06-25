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Большинство таможенников, отстраненных после заседания СНБО, восстановили в должностях

25.06.2021, 18:37
Большинство таможенников, отстраненных после заседания СНБО, восстановили в должностях - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба ГПСУ
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127 сотрудников Государственной таможенной службы, которых в апреле отстраняли от работы, вернулись к исполнению своих обязанностей. Их отстраняли после решения СНБО о введений санкций против контрабандистов, сообщили в Государственной таможенной службе изданию Zaxid.net.

"Дисциплинарные производства в отношении 127 должностных лиц территориальных органов Гостаможслужбы закрыты в связи с неустановлением в их действиях дисциплинарного проступка и оснований для привлечения к ответственности", – заявили в Гостаможслужбе.

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В Гостаможне отметили, что по итогам проверок большинство дисциплинарных производств в отношении отстраненных сотрудников разных таможен закрыли из-за отсутствия в их действиях нарушений. При этом производства продолжаются касательно 22 сотрудников таможни.

В полномочиях восстановили всех сотрудников Галицкой таможни. В частности – сотрудников таможенного поста Яворов (30 человек), Мостиська (14) и по одному сотруднику Рава-Руська и Смольница. Касательно них закрыты дисциплинарные производства.

Дополнено в 18:34 25 июня. Пресс-служба Гостаможслужбы в Facebook сообщила, что большинство таможенников, которые восстановились в полномочиях, переведут на контракт и подвергнут проверке на добропорядочность. При этом у них вырастет зарплата, заявил глава Гостаможни Владислав Суворов. 

"В рамках реорганизации 70% работников переводятся в новую структуру на контрактной основе с полугодовым испытательным сроком. Контракт, с одной стороны, предусматривает повышение базовых ставок заработной платы. С другой стороны, предусматривает жесткие механизмы контроля, важнейший из которых – проверка на добропорядочность путем применения полиграфа и мониторинга образа жизни таможенника", – заявил Суворов.

Уже 1 июля в Гостаможне должны провести проверку на добропорядочность среди таможенников, которых отстраняли по подозрению в связи с контрабандистами.

В Гостаможне отметили, что всего отстраняли почти 200 таможенников. Часть из них уволилась, а касательно остальных провели дисциплинарные проверки и опросы. Таможенники вернулись к работе, т.к. срок отстранения истек и нет оснований не допускать их к рабочим местам, подчеркнули в ГТС.

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Александр Мясищев
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таможня контрабанда гостаможслужба снбо таможенники санкции против контрабандистов
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