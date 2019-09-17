Что принесет "сплит" небанковскому финансовому рынку

На правах рекламы

Гончарова К.В.

Директор финансовой компании «Атлас Украины»

12 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 1069-2, который был внесен в Парламент председателем комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым и его заместителем Александром Дубинским. Законопроект поддержали 296 народных избранников. Принятый законопроект фактически ликвидирует Нацкомфинуслуг, а ее функции разделяет между НБУ и НКЦБФР, в связи с чем он и получил название «сплит», что в переводе с английского означает «разделение».

На сегодня в Украине действует 3 государственные регулятора на рынке финансовых услуг, это - Национальный банк Украины (НБУ), который регулирует деятельность банковских учреждений, платежных систем, небанковских фин. учреждений в части лицензирования валютообменной деятельности; Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), которая регулирует деятельность профессиональных участников именно фондового рынка (торговцы ценными бумагами, хранители, компании по управлению активами), а также деятельность институтов совместного инвестирования; Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), в компетенцию которой входит регулирование деятельности финансовых и страховых компаний, кредитных союзов, ломбардов, пенсионных фондов, фондов финансирования строительства.

В результате «сплита» НБУ станет регулятором страховых, лизинговых, факторинговых компаний, кредитных союзов, ломбардов и других финансовых компаний. В то же время НКЦБФР будет регулировать рынки капитала и к ее компетенции перейдет надзор за пенсионными фондами и фондами финансирования строительства.

Переходный период составляет 9 месяцев. До 30 июня 2020 Нацкомфинуслуг сохраняет свой объем полномочий. Стоит отметить, что закон оставляет в силе все лицензии, выданные Нацкомфинуслуг, а нормативные акты и лицензионные условия остаются в силе до тех пор, пока НБУ не примет новые акты.

Что же может измениться для небанковских финансовых учреждений со сменой регулятора?

На наш взгляд, наиболее существенно результаты «сплита» на себе почувствуют финансовые и страховые компании, регулирование деятельности которых перейдет к компетенции НБУ. Первое, с чем столкнутся участники рынка, — это требования к прозрачности структуры собственности и происхождению капитала финансового учреждения. Мы помним события трехлетней давности, когда регулятор отзывал банковские лицензии у тех банков, которые не могли доказать прозрачную структуру своих владельцев, или НБУ сомневался в ее адекватности, а также тех, кто не мог доказать происхождение капитала. Это будет первый серьезный вызов, с которым до сих пор не сталкивались финансовые и страховые компании. Участникам рынка следует уже сейчас обратить внимание на регулирование банков и по аналогии привести структуры собственности в соответствие и быть готовым доказать происхождение денежных средств, которыми сформированы уставные капиталы, в частности то, как и сколько налогов уплачено с таких капиталов.

Во-вторых, это защита прав потребителей финансовых услуг. В этом контексте Нацкомфинуслуг проявляет достаточную эффективность в отношении страховых компаний, однако недостаточную в отношении финансовых компаний. Вероятно, подход НБУ будет унифицированным и будет базироваться на предупреждении кризисных явлений в отношениях участников рынка и клиентов. Так, например, НБУ, наверное, введет предельные размеры процентов по микрокредитам и микрозаймам, которые приобрели огромную популярность в последние несколько лет. Также, вероятно, регулятор введет практику регулярных выездных проверок, по результатам которых будут принимать соответствующие меры воздействия.

В-третьих, признание банка неплатежеспособным проходит по особой процедуре. Применение подобной процедуры к финансовым и страховым компаниям может существенно улучшить защиту прав кредиторов, поскольку недобросовестные участники не смогут втихомолку выводить наиболее ликвидные активы с баланса учреждения перед признанием его неплатежеспособным.

Четвертый вызов — это финансовый мониторинг. Не единичны случаи выявления участия страховых и финансовых компаний в транзакциях, которые не соответствуют требованиям Закона Украины «О предотвращении и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения». Нахождение в поле зрения как банков, так и финансовых / страховых компаний, поможет Национальному банку быстрее реагировать на сомнительные операции, а затем просто предупреждать их.

Уже через 9 месяцев более 1500 участников рынка перейдут под надзор НБУ. Вызывает беспокойство физическая возможность регулятора охватить такой большой рынок небанковских финансовых учреждений. В так называемой Белой Книге «Будущее регулирования небанковского финансового сектора», которую Нацбанк опубликовал еще в октябре прошлого года, регулятор условно разделяет финансовый рынок (кроме рынков капитала) на три группы: (1) кредитные учреждения – это те, кто кредитуют за счет привлеченных средств (кредитные союзы и банки); (2) страховые компании; (3) финансовые компании, не использующие привлеченных средств для предоставления услуг. По логике регулятора, первые две группы несут риск кредитора, поскольку привлекают средства с рынка, третья группа компаний работает на собственном капитале. НБУ утверждает, что контроль должен быть пропорциональным рискам учреждений. Там, где минимум риска, то и контроль должен быть минимальным.

По нашему мнению, переживать следует прежде всего недобросовестным участникам рынка. В первые год-два регулятор выведет с рынка всех тех, кто а) не раскроет прозрачную реальную структуру собственности; б) не докажет происхождения капитала; в) будет систематически нарушать законодательство в сфере финансового мониторинга. Мы уверены в силах регулятора и компетентности его команды и надеемся, что эти изменения укрепят доверие населения к небанковскому финансовому сектору и привлекут внимание иностранных инвесторов.