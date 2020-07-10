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Чурий продолжит занимать должность замглавы правления НБУ

10.07.2020, 18:37
Чурий продолжит занимать должность замглавы правления НБУ - Фото
Олег Чурий (Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-центр НБУ)

Сегодня, 10 июля, истекает срок полномочий Олега Чурия в должности заместителя председателя Национального банка, но он продолжит занимать эту должность до назначения нового заместителя главы НБУ. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Нацбанка.

"Согласно ст. 20 Закона о Национальном банке, заместитель председателя НБУ, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность нового заместителя председателя", - пояснили в НБУ.

Олег Чурий занимает пост замглавы НБУ с июня 2015 года. Курирует вопросы осуществления операций на открытых рынках, валютного регулирования, а также деятельности Депозитария НБУ. Ранее экс-глава НБУ Яков Смолий рекомендовал оставить его в Нацбанке еще на семь лет.

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Юрий Тарасовский
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