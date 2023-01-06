Дефицит э/э повлиял на инфляцию, падение экономической активности и ослабление рынка труда

Дефицит электроэнергии в декабре, возникший в результате российских ракетных атак, повлиял на потребительскую инфляцию, ограничил экономическую активность и ослабил рынок труда. Об этом говорится в макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (январь 2023 года).

По оценкам НБУ, потребительская инфляция в Украине в декабре ускорилась, однако, вероятно, была ниже за октябрьский прогноз. Инфляционное давление сохранялось из-за последствий войны, в том числе и дефицита э/э.

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"Вместо этого инфляцию сдерживали расширение предложения продуктов питания, укрепление наличного курса гривны, стабилизация инфляционных ожиданий и неизменные тарифы на ЖКУ", – уточнили в Нацбанке.

Дефицит э/э также продолжал ограничивать экономическую активность в декабре. Подавляющее большинство предприятий сократили производство, хотя часть смогла стабилизировать работу благодаря средствам автономного энергопитания, смене часов работы или получению э/э под производственные нужды. Впрочем, это повысило их производственные издержки.

"Предпраздничный спрос и льготные условия импорта энерготоваров к концу года способствовали оживлению торговли, а теплая погода – уборке кукурузы", – добавили в регуляторе.

Перебои с э/э и сезонное ослабление рынка труда обусловили сокращение спроса и предложения на рынке рабочей силы. Эти же факторы и, вероятно, предпраздничные поездки интенсифицировали пересечения границы (как на въезд, так и на выезд) в конце года.

"Трудоустройство и нехватка средств остаются основными проблемами внутренних и внешних переселенцев", – подытожили в НБУ.

Падение ВВП Украины по итогам 2022 года оценивается на уровне 30,4% [±2%], что является лучшим показателем, чем предполагалось по предварительным прогнозам.

Наталія Софієнко

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