ЕБРР отказался финансировать госпроекты в Беларуси. В ответ Минск заморозил программы ЕС
Европейский банк реконструкции и развития не рассматривает возможность финансирования новых государственных проектов в Беларуси. Об том сообщает беларусское издание TYT.by со ссылкой на представителя банка.
В то же время, ЕБРР завершит финансирование уже подписанных инфраструктурных сделок, а также будет поддерживать проекты частного сектора, добавляет издание.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости
В ответ на решение ЕБРР, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала Беларусь 1 заявил, что страна приостанавливает диалог с Европейским Союзом по правам человека, и понижает уровень участия в программе ЕС "Восточное партнерство".
"Мы не видим смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Евросоюз не примет решения об изменении политики ЕБРР, который принял решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы "Восточное партнерство", – цитирует издание главу беларусского МИДа.
ЕБРР начал активно финансировать государственные инфраструктурные проекты в Беларуси с 2016 года после отмены санкций в отношении страны. Первый крупный кредит банк выдал в 2018 году: 168 млн евро на реконструкцию автодороги от Минска до литовкой границы.
В 2019 году банк инвестировал 390 млн евро в 24 проекта. Самый крупный из них – реконструкция 12 мостов за 126 млн евро.
Инвестиционный портфель ЕБРР в Беларуси составляет 550 млн евро.
- 5 ноября 2020 года Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что предоставит серию кредитов на инфраструктурные проекты районного значения.
- 16 ноября ЕБРР подписал соглашение о выделении Укрпоште 63 млн евро.
- 17 ноября Верховная Рада приняла законопроект, которым разрешила Кабинету министров предоставлять государственные гарантии под кредиты Укрэнерго у ЕБРР и других международных банков для погашения долгов на рынке электроэнергии.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное
Комментарии