ЕБРР отказался финансировать госпроекты в Беларуси. В ответ Минск заморозил программы ЕС

Европейский банк реконструкции и развития не рассматривает возможность финансирования новых государственных проектов в Беларуси. Об том сообщает беларусское издание TYT.by со ссылкой на представителя банка.

В то же время, ЕБРР завершит финансирование уже подписанных инфраструктурных сделок, а также будет поддерживать проекты частного сектора, добавляет издание.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В ответ на решение ЕБРР, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала Беларусь 1 заявил, что страна приостанавливает диалог с Европейским Союзом по правам человека, и понижает уровень участия в программе ЕС "Восточное партнерство".

"Мы не видим смысла дальше продолжать с ЕС диалог по правам человека, и мы его приостанавливаем до тех пор, пока Евросоюз не примет решения об изменении политики ЕБРР, который принял решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью. Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы "Восточное партнерство", – цитирует издание главу беларусского МИДа.

ЕБРР начал активно финансировать государственные инфраструктурные проекты в Беларуси с 2016 года после отмены санкций в отношении страны. Первый крупный кредит банк выдал в 2018 году: 168 млн евро на реконструкцию автодороги от Минска до литовкой границы.

В 2019 году банк инвестировал 390 млн евро в 24 проекта. Самый крупный из них – реконструкция 12 мостов за 126 млн евро.

Инвестиционный портфель ЕБРР в Беларуси составляет 550 млн евро.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.