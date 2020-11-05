ЕБРР даст кредиты на ремонт районных дорог. Уже есть два пилотных проекта
Европейский банк реконструкции и развития предоставит серию кредитов на инфраструктурные проекты районного значения. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Пилотные проекты появятся уже в следующем году в Херсонской и Днепропетровской областях, говорится в сообщении.
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В частности, ЕБРР предоставит 25 млн евро кредита на строительство моста через железную дорогу для соединения двух районов города Херсон.
Также банк выделит крелит в 40 млн евро на реконструкцию двух региональных автодорог в Днепропетровской области, общей протяженностью в 95 км. Речь идет о дорогах Т-04-10 Днепр-Магдалиновка-Котовка и Т-04-29 Станция Верхнеднепровск-Верховцево-Божедаровка.
Проекты будут утверждены 21 марта 2021 года, сообщает Минфин.
- 12 октября Европейский банк реконструкции и развития сообщил, что намерен выделить 450 млн евро на ремонт автодороги М-05 (Киев-Одесса) и строительство окружной дороги Львова. Утвердить проект должны до 16 декабря 2020 года.
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- 23 октября ЕБРР назвал иностранных подрядчиков, которые будут строить мусороперерабатывающий комплекс во Львове.
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