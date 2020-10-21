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Укрпошта получит 63 млн евро от ЕБРР на развитие логистической сети и сельских отделений

21.10.2020, 17:35
Укрпошта получит 63 млн евро от ЕБРР на развитие логистической сети и сельских отделений - Фото
Фото: Ukrposhta/Flickr

Кабинет министров принял распоряжение о привлечении 63 млн евро от Европейского банка реконструкции развития (ЕББР) на проекты Укрпошты "логистическая сеть" и "сельское отделение". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина. 

Реализация проекта "логистическая сеть" предусматривает создание новых логистических центров Укрпошты, установку современного сортировочного оборудования в логистических хабах и т.д.

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Проект "сельское отделение" предполагает обновление модели работы почтовых отделений в селах с населением менее 1000 человек. Вместо стационарных отделений будут использованы 1900 мобильных отделений, которые покроют 100% населенных пунктов Украины.

Кабинет министров, своим решением, уполномочил министра инфраструктуры Владислава Криклия с украинской стороны подписать гарантийное соглашение с ЕБРР о выделение средств на указанные проекты Укрпошты.

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Роман Брыль
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