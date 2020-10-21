Укрпошта получит 63 млн евро от ЕБРР на развитие логистической сети и сельских отделений
Кабинет министров принял распоряжение о привлечении 63 млн евро от Европейского банка реконструкции развития (ЕББР) на проекты Укрпошты "логистическая сеть" и "сельское отделение". Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Реализация проекта "логистическая сеть" предусматривает создание новых логистических центров Укрпошты, установку современного сортировочного оборудования в логистических хабах и т.д.
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Проект "сельское отделение" предполагает обновление модели работы почтовых отделений в селах с населением менее 1000 человек. Вместо стационарных отделений будут использованы 1900 мобильных отделений, которые покроют 100% населенных пунктов Украины.
Кабинет министров, своим решением, уполномочил министра инфраструктуры Владислава Криклия с украинской стороны подписать гарантийное соглашение с ЕБРР о выделение средств на указанные проекты Укрпошты.
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