ІТ-инфраструктура и рабочие места. На что Укрпошта хочет потратить 30 млн евро ЕИБ

В рамках масштабного обновления логистической сети Укрпошты Европейский инвестиционный банк выделяет кредит в размере 30 млн евро на создание трех сортировочных центров, 20 депо и соответствующую ІТ-инфраструктуру. Об этом сообщает пресс-служба Укрпошты.

Благодаря сделке с European Investment Bank национальная почта планирует также сократить время доставки международных и внутренних отправлений,

заменить ручную сортировку цифровыми технологиями, улучшить условия для работников и предоставить тысячи рабочих мест.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес новости

В Укрпоште отметили, что следующие несколько лет станут для Укрпошты "периодом самой масштабной в истории компании модернизации".

"Всего же в рамках стратегии обновления логистической сети мы планируем привлечь около 100 млн евро для строительства восьми сортировочных хабов и 62 региональных депо – это как кредитные средства от ЕИБ и ЕБРР, так и собственные инвестиции компании", – сказал генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский.

По его словам, новые логистические центры будут полностью автоматизированы и вынесены за город, что существенно ускорит доставку отправлений и улучшит экологию в городах.

"Пропускная способность возрастет в 3-4 раза по сравнению с тем, что есть сейчас. Мы также предусмотрим отдельные складские помещения для интернет-магазинов. Таким образом, сделанные вечером заказы без лишней логистики будут попадать на сортировочную линию и уже утром будут на отделениях адресатов", – сказал Смелянский.

В июне компания сообщила, что в 2019 год Укрпошта выплатила государству рекордные 202,7 млн грн дивидендов.

В июле почтовый оператор приобрел в лизинг 154 новых автомобиля для курьерской службы.

В августе Кабмин подготовил проект закона, согласно которым девять акционерных госкомпаний, включая Укрпошту могут быть частично приватизированы и государство в них оставит за собой долю в 50%+1 акция.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.