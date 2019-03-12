Эффективность инвестиций: Киев попал в топ-10 городов Европы

Киев попал в десятку европейских городов по рентабельности инвестиций с точки зрения эффективности привлекаемых ресурсов. Свидетельствует рейтинг доходности инвестиций от Foreign Direct Investment Magazine.

Рейтинг FDI возглавила столица Литвы Вильнюс. Второе место занял испанский Мадрид, а третье – английский город Рединг. Далее расположились Силезия (Польша), Дублин (Ирландия).

Реклама

Киев занял шестое место в рейтинге. За ним следуют Воеводина (автономный край Сербии), Ньюкасл (Великобритания), Познань (Польша) и Пловдив (Болгария).

Реклама

Рейтинг составлялся на основе информации о размерах привлеченного капитала инвестиционными компаниями, расположенными в тех или иных городах, а также об их бюджете, численности персонала.

Данные для мониторинга собирались с открытых источников и анализировались с помощью онлайн инструмента отслеживания прямых иностранных инвестиций fDi Intelligence, отметил первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник.

По его словам, коммунальное предприятие Киевское инвестиционное агентство в 2017 и 2018 годах привлекло 1,1 млрд грн инвестиционных средств. Сейчас 30 сотрудников КИА работают над внедрением 58 проектов, среди которых строительство медицинских центров, детских садов, школ и объектов транспортной инфраструктуры, сообщает Евроинтеграционный портал.