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Экономия и стресс. Как меняется покупательское поведение украинцев

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 19:11
Экономия и стресс. Как меняется покупательское поведение украинцев - Фото
Фото: depositphotos.com

Меньше всего украинцы экономят на еде, лекарствах, проезде в общественном транспорте и на погашении кредитов. Остальные статьи расходов – одежда, косметика, средства гигиены – в области ощутимой и системной экономии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией Gradus Research.

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Как отмечает социолог, основатель и руководитель Gradus Research Евгения Близнюк, больше всего украинцы экономят на технике, развлечениях и путешествиях. При том, что техника для украинцев – инвестиция номер один.

"То есть свободные деньги большинство переводит в валюту, или покупает компьютерную или бытовую технику", – отмечает Близнюк.

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Экономия и стресс. Как меняется покупательское поведение украинцев

По данным опроса, 42% украинцев вынуждены тратить больше из-за подорожания продуктов питания и лекарств, предметов первой необходимости. 39% опрошенных старается не расходовать больше денег, выбирая более дешевые аналоги тех или иных товаров.

"Тренд "рационального бюджета" плотно развернулся в период коронакризиса. Он сопровождается повышенным уровнем стресса и будет удерживаться, пока ситуация не стабилизируется и люди не почувствуют себя спокойнее", – считает Близнюк.

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Экономия и стресс. Как меняется покупательское поведение украинцев

Уровень субъективного стресса, измеряемый компанией Gradus Research уже второй год подряд, демонстрирует рост. Пиковых значений высокий уровень стресса приобретает в летние периоды, когда деловая и рабочая активность приостанавливается и основными причинами стресса становятся страхи финансовой нестабильности и обеднения. Однако сейчас, в отличие от лета, наряду с финансовыми и рабочими вопросами как факторами стресса возникают страх за здоровье близких и пандемия в целом.

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Экономия и стресс. Как меняется покупательское поведение украинцев

Украинцы адаптировались к условиям локдауна и новым вариантам кризиса. Главная привычка – экономия денег и отказ от импульсивных покупок.

"Мы покупаем по списку и рациональное отношение к семейному бюджету у нас никто не отнимет. Многие респонденты уже отмечают восстановление своего финансового положения, но привычка тратить с умом остается", – отмечает Близнюк.

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Экономия и стресс. Как меняется покупательское поведение украинцев

Опрос был проведен методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении gradus.app. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 000 в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 28 сентября 2021 года, 20:00; 29 сентября 2021 года, 7:00. Размер выборки: 1000 респондентов.

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Юрий Тарасовский
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рост цен инфляция экономия коронакризис покупательское поведение Gradus Research
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