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ФГВФЛ будет возмещать вклады в кредитных союзах-банкротах

ФГВФЛ будет возмещать вклады в кредитных союзах-банкротах
26.09.2019, 18:47

Закон о "сплите" создает условия для распространения гарантии Фонда на вклады физлиц в небанковских финучреждениях

Закон о "сплите" создает условия для гарантирования Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) средств в кредитных союзах и компаниях по страхованию жизни. Об этом заявил заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Андрей Оленчик, сообщает пресс-служба Фонда.

По словам Оленчинка, гарантирование вкладов в кредитных союзах является требованием Евродирективы 2014/49/ЕС, которую Украина должна имплементировать.

Оленчик объяснил, что любая система гарантирования является третьим уровнем защиты вкладов. На первом уровне защиты осуществляется пруденциальный надзор, то есть надзор за финансовым состоянием учреждения и контроль рисков, которые могут привести к его банкротству. Второй уровень предусматривает механизмы и финансовые ресурсы, использование которых поможет избежать банкротства. И если первые два уровня защиты отсутствуют или работают слабо, то введение третьего уровня является преждевременным и безответственным шагом.

Оленчик отметил, что закон о сплите предусматривает передачу с 1 июля 2020 года Национальному банку Украины функций контроля за деятельностью кредитных союзов и компаний по страхованию жизни. Таким образом, первые два уровня защиты будут обеспечены. 

После чего можно вводить третий уровень защиты - распространение гарантий Фонда во вклады физлиц. 

  • 12 сентября Верховная Рада приняла закон о "сплите". Подробнее тут>>>
  • Приятие законопроекта о "сплите" - один из пунктов новой программы (stand-by) финансовой помощи МВФ Украине на $3,9 млрд. Этот документ уже более двух лет ждет принятия второго чтения.
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страхование жизни кредитный союз фгвфл
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