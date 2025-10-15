Финансовая компания потеряла лицензию из-за сокрытия российского гражданства директора

Фото: Depositphotos

Национальный банк отозвал лицензию у киевской финансовой компании ООО "Мотор Файнанс" из-за представления недостоверной информации о руководителе компании. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В июле 2025 года НБУ признал деловую репутацию компании небезупречной после того, как выяснилось, что ее руководитель имеет гражданство и/или налоговое резидентство России, о чем компания не сообщила.

13 октября Комитет НБУ по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял окончательное решение об отзыве лицензии.

На сайте Motor Finance сообщается, что она специализируется на услугах финансового лизинга подержанных автомобилей.

По данным LIGA360, компания принадлежит Елене Русецкой и Алине Рузановой. В 2024 году компания назначила руководителем Феодосия Бодню, но в июле 2025-го его заменила Наталья Завгородняя.

В 2024 году компания получила 94 млн грн чистого дохода и 11,4 млн грн чистой прибыли.