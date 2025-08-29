Страховая компания ИнтерЭкспресс потеряла лицензию из-за рисковой деятельности

Фото: НБУ

Национальный банк отозвал лицензию у страховой компании "ИнтерЭкспресс" из-за рисковой деятельности, представляющей угрозу для интересов ее клиентов и кредиторов. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Решение правления Нацбанка, принятое 28 августа, вступает в силу со времени его обнародования, то есть 29 августа.

По результатам внеплановой инспекционной проверки в мае-июне 2025 года регулятор обнаружил в деятельности страховщика следующие нарушения:

→ операции без экономической целесообразности – совершение сделок, которые не имели смысла;

→ искажение данных отчетности – искажение информации в страховых договорах и отчетах, превышающее установленные законодательством нормы;

→ уменьшение регулятивного капитала – уровень капитала компании упал ниже 90% от минимально разрешенного в течение определенного периода, что является нарушением требований к платежеспособности.

С момента отзыва лицензии ЧАО "СК "ИнтерЭкспресс" теряет право заключать новые договоры страхования и увеличивать обязательства по уже существующим.

26 августа НБУ оштрафовал СК "ИнтерЭкспресс" на 1,6 млн грн. Основанием стали выявленные в ходе инспекционной проверки нарушения по представлению регулятору отчетного файла с недостоверными показателями отчетности за первый квартал 2025 года.

Компания должна оплатить штраф в течение месяца.

ЧАО СК "ИнтерЭкспресс" (Киев) работала на страховом рынке Украины с 2004 года и предоставляла услуги по имущественному, личному страхованию и страхованию ответственности.

Согласно последней отчетности, за три месяца 2025 года объем страховых премий компании составил 43,99 млн грн, стоимость активов – 83,28 млн грн, страховые резервы – 15,7 млн грн.