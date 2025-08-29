Страхова компанія ІнтерЕкспрес втратила ліцензію через ризикову діяльність

Фото: НБУ

Національний банк відкликав ліцензію у страхової компанії "ІнтерЕкспрес" через ризикову діяльність, що становить загрозу для інтересів її клієнтів і кредиторів. Про це повідомила пресслужба НБУ.

Рішення правління Нацбанку, ухвалене 28 серпня, набуває чинності з часу його оприлюднення, тобто 29 серпня.

За результатами позапланової інспекційної перевірки у травні-червні 2025 року регулятор виявив у діяльності страховика такі порушення:

→ операції без економічної доцільності – здійснення угод, які не мали сенсу;

→ викривлення даних звітності – спотворення інформації у страхових договорах і звітах, що перевищує встановлені законодавством норми;

→ зменшення регулятивного капіталу – рівень капіталу компанії впав нижче ніж 90% від мінімально дозволеного протягом певного періоду, що є порушенням вимог до платоспроможності.

З моменту відкликання ліцензії ПрАТ "СК "ІнтерЕкспрес" втрачає право укладати нові договори страхування та збільшувати зобов’язання за вже наявними.

26 серпня НБУ оштрафував СК "ІнтерЕкспрес" на 1,6 млн грн. Підставою стали виявлені під час інспекційної перевірки порушення у поданні до регулятора звітного файлу з недостовірними показниками звітності за перший квартал 2025 року.

Компанія має сплатити штраф упродовж місяця.

ПрАТ СК "ІнтерЕкспрес" (Київ) працювала на страховому ринку України з 2004 року і надавала послуги з майнового, особистого страхування й страхування відповідальності.

Згідно з останньою звітністю, за три місяці 2025 року обсяг страхових премій компанії становив 43,99 млн грн, вартість активів – 83,28 млн грн, страхові резерви – 15,7 млн грн.