Фінансова компанія втратила ліцензію через приховування російського громадянства директора

Фото: Depositphotos

Національний банк відкликав ліцензію у київської фінансової компанії ТОВ "Мотор Файнанс" через подання неправдивої інформації про керівника компанії. Про це повідомляється на сайті регулятора.

У липні 2025 року НБУ визнав ділову репутацію компанії небездоганною після того, як з'ясувалося, що її керівник має громадянство та/або податкове резидентство Росії, про що компанія не повідомила.

13 жовтня Комітет НБУ з питань нагляду й регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив остаточне рішення про відкликання ліцензії.

На сайті Motor Finance повідомляється, що вона спеціалізується на послугах фінансового лізингу вживаних автомобілів.

За даними LIGA360, компанія належить Олені Русецькій та Аліні Рузановій. У 2024 році компанія призначила керівником Феодосія Бодню, але в липні 2025-го його замінила Наталія Завгородня. У 2024 році компанія отримала 94 млн грн чистого доходу й 11,4 млн грн чистого прибутку.