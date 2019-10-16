ФОПы собираются пикетировать офис Зеленского

Переговорная группа предпринимателей, которая участвовала в консультациях в Офисе президента, недовольна ходом переговоров по законопроектам о введении обязательных кассовых аппаратов для малого бизнеса. Об этом сообщает в Facebook представитель этой переговорной группы, глава Ассоциации частных работодателей Александр Чумак.

Он также заявил, что информация о том, что во время встречи с предпринимателями проводились консультации, на основании которых принимали определенные решения - манипуляция.

"Переговорная группа заявила о недоверии Юлии Ковалив (заместителю министра развития экономики - ред.). Причина - вчерашние манипуляции о том, что якобы проводились консультации с предпринимателями и принимались на их результатах решения", - написал Чумак.

Он отметил, что предприниматели планируют пикетировать Офис президента с требованием наложить вето на принятые Верховной Радой законы о введении обязательных кассовых аппаратов №1053-1 и №1073.

Представитель депутатской группы "За ФОП" Роксолана Пидласа заявила, что вето законопроектов президентом ничего не изменит, ведь необходимость борьбы с использованием ФОПов крупными компаниями для уклонения от налогообложения, останется.

Она сообщила, что уже найден компромисс по ФОПам.

"Сейчас договорились о: создании координационного совета для обсуждения будущих инициатив, поднятии лимитов по обороту, моратории на проверки ФОПов, бесплатном тестировании программного РРО", - написала Пидласа в Facebook.