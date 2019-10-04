В Верховной Раде создали объединение для защиты ФОПов

В Верховной Раде создали межфракционное объединение "за ФОП", в который вошли представители всех фракций и групп. Об этом сообщила депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа.

"Мы в прошлом - ФОПы. Многие из нас работали в сфере услуг: организация мероприятий, PR, консультационные услуги и тому подобное. Мы - за малый бизнес, мы защищаем ФОПов, которые либо самостоятельно производят товары или предоставляют услуги, или нанимают небольшое количество работников", - написала она в Facebook.

Депутаты выступили за то, чтобы повысить верхний предел по размеру доходов, который разрешается получать предпринимателям на третьей группе упрощенной системы налогообложения, а также за пересмотр статуса первой группы упрощенной системы.

"В то же время мы видим, что крупный бизнес часто структурируется как ФОПы. Государство борется с уклонением от уплаты налогов, и это затрагивает реальных предпринимателей, которые работают на экономику и честно платят налоги. Мы не должны наносить вред малому бизнесу в борьбе с крупными уклонистами", - добавляет Пидласа.