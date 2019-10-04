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Рада одобрила прослушку для ГБР и НАБУ, но защитила депутатов

В Верховной Раде создали объединение для защиты ФОПов

В Верховной Раде создали объединение для защиты ФОПов
04.10.2019, 15:53

Участники объединения "за ФОП" обещают защищать малый бизнес

В Верховной Раде создали межфракционное объединение "за ФОП", в который вошли представители всех фракций и групп. Об этом сообщила депутат от Слуги народа Роксолана Пидласа.

"Мы в прошлом - ФОПы. Многие из нас работали в сфере услуг: организация мероприятий, PR, консультационные услуги и тому подобное. Мы - за малый бизнес, мы защищаем ФОПов, которые либо самостоятельно производят товары или предоставляют услуги, или нанимают небольшое количество работников", - написала она в Facebook.

Депутаты выступили за то, чтобы повысить верхний предел по размеру доходов, который разрешается получать предпринимателям на третьей группе упрощенной системы налогообложения, а также за пересмотр статуса первой группы упрощенной системы.

"В то же время мы видим, что крупный бизнес часто структурируется как ФОПы. Государство борется с уклонением от уплаты налогов, и это затрагивает реальных предпринимателей, которые работают на экономику и честно платят налоги. Мы не должны наносить вред малому бизнесу в борьбе с крупными уклонистами", - добавляет Пидласа.

  • Накануне глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК Украина озвучил один из вариантов, который, по его мнению, может помочь бороться с уклонением от налогов крупного бизнеса при выплате зарплат через ФОП. Он предложил запретить ФОПам третьей группы предоставлять услуги - оставить только торговлю и производство. Позже Гетманцев заявил, что его слова вырвали из контекста и перекрутили. Он утверждает, что ФОПы, как и раньше смогут предоставлять услуги.
  • Согласно исследованию YouControl, в Украине в 2019 году зарегистрировано 1,91 млн ФОПов. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.

 

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ФОП ФОПы Даниил Гетманцев Роксолана Пидласа
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