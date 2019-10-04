ФОПы и дальше смогут предоставлять услуги - Гетманцев

Физические лица-предприниматели (ФОП) будут и дальше иметь право оказывать услуги. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя свои слова по ФОПам в интервью РБК-Украина.

На своей странице в Facebook он написал, что уместней рассматривать вариант повышения лимита для третьей группы плательщиков и введения предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу избегать уплаты налогов.

"Каких предохранителей? Ответа на этот вопрос пока нет. И еще раз подчеркиваю - изменения в системе налогообложения не могут быть за счет запрета работы ФОПов, предоставляющих услуги на едином налоге", - добавил Гетманцев.