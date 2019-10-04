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Рада одобрила прослушку для ГБР и НАБУ, но защитила депутатов

ФОПы и дальше смогут предоставлять услуги - Гетманцев

ФОПы и дальше смогут предоставлять услуги - Гетманцев
04.10.2019, 15:52

Глава комитета Верховной Рады прокомментировал свое заявление по ФОПам

Физические лица-предприниматели (ФОП) будут и дальше иметь право оказывать услуги. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, комментируя свои слова по ФОПам в интервью РБК-Украина.

На своей странице в Facebook он написал, что уместней рассматривать вариант повышения лимита для третьей группы плательщиков и введения предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу избегать уплаты налогов.

"Каких предохранителей? Ответа на этот вопрос пока нет. И еще раз подчеркиваю - изменения в системе налогообложения не могут быть за счет запрета работы ФОПов, предоставляющих услуги на едином налоге", - добавил Гетманцев.

  • Во вчерашнем интервью, Гетманцев, комментируя возможность поднять порог годового дохода для ФОПов на третьей группе (сейчас до 5 млн грн в год), он заявил, что возможно, им стоит запретить оказывать услуги.
  • Сегодня, 4 октября, премьер-министр Алексей Гончарук на встрече с бизнесом заявил, что крупный бизнес не будет работать через ФОПов.
  • Согласно исследованию YouControl, в Украине в 2019 году зарегистрировано 1,91 млн ФОПов. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.
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ФОПы Даниил Гетманцев
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