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Крупный бизнес работать через ФОПов не будет - Гончарук

Крупный бизнес работать через ФОПов не будет - Гончарук
04.10.2019, 14:43

Премьер-министр пообщался с бизнесменами

Крупный бизнес работать через ФОПов не будет. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с представителями бизнеса.

Это был ответ Гончарука на выступления сооснователя компании Новая почта Вячеслава Климова. В своем выступлении Климов раскритиковал планы правительства в отношении ФОПов, в частности, по законам о "кешбэке" и программным РРО.

Гончарук заявляет, что физлицам-предпринимателям не нужно переживать, в отличие от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФОПов. “Если крупный супермаркет прикрывается ФОПоми, если большой ресторан прикрывается ФОПами, то мы это прикрывать не будем", - подчеркнул глава правительства.

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  • Верховная Рада обязала предпринимателей II-IV групп единой системы налогообложения применять РРО с 1 октября 2020 года для рисковых отраслей (реализация сложной бытовой техники, подлежащей гарантийному ремонту, ювелирных изделий, бывших в употреблении товаров (в магазинах), а также кафе, рестораны), и с 2021 года - для остальных. При этом годовой лимит дохода для второй группы повышен с 1,5 млн грн до 2,5 млн грн, а вместо традиционных РРО разрешено применять программные.
  • После принятия законопроектов в первом чтении, представители бизнес-среды неоднозначно отреагировали на законопроекты №1053 и №1073. В частности, сооснователь Новой Почты Владимир Поперешнюк назвал их атакой на бизнес.
  • 15 февраля Министерство социальной политики представило проект закона, которым предлагается запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу. Представители IT-индустрии Украины раскритиковали эту инициативу, заявив, что она несет угрозу развитию сектора.
  • Согласно исследованию YouControl, в Украине в 2019 году зарегистрировано 1,91 млн ФОПов. Это на 4% больше, чем в предыдущем году.

 

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