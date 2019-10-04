Крупный бизнес работать через ФОПов не будет - Гончарук

Крупный бизнес работать через ФОПов не будет. Об этом сказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук на встрече с представителями бизнеса.

Это был ответ Гончарука на выступления сооснователя компании Новая почта Вячеслава Климова. В своем выступлении Климов раскритиковал планы правительства в отношении ФОПов, в частности, по законам о "кешбэке" и программным РРО.

Гончарук заявляет, что физлицам-предпринимателям не нужно переживать, в отличие от бизнеса, который проводит оптимизацию за счет большого количества ФОПов. “Если крупный супермаркет прикрывается ФОПоми, если большой ресторан прикрывается ФОПами, то мы это прикрывать не будем", - подчеркнул глава правительства.

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