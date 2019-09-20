Верховная Рада расширила обязательное использование РРО

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроекты №1053-1 и N1073 о применении регистраторов расчетных операций в торговле, общественном питании и сфере услуг для детенизации расчетов. За принятие документов проголосовали 237 народных депутатов.

Предлагается ввести мотивационные мероприятия для потребителей, чтобы они контролировали проведение расчетных операций продавцами и поставщиками услуг через регистратор расчетных операций (РРО), а для продавцов - ряд мероприятий для упрощения использования РРО и усиления ответственности за отказ это делать.

Норма о кэшбеке вступает в силу с 1 октября 2020 года и предусматривает, что потребитель, который совершил покупку на сумму более 100 грн и получил чек, может проверить его на подлинность, и если окажется, что расчетный документ в электронной форме не передан контролирующим органам, написать жалобу, на основании которой может быть назначена проверка. Если проверка подтвердит, что продавец нарушил порядок проведения расчетных операций, его оштрафуют, а покупателю вернут 100% стоимости приобретенных товаров.

Для упрощения применения РРО продавцами и поставщиками услуг им предоставляется возможность использовать программные РРО как наряду с классическими, так и вместо них. Зарегистрировать программный РРО можно будет через Электронный кабинет в режиме онлайн без представления каких-либо регистрационных документов. Проектом предусмотрена также возможность создания расчетного документа в электронной форме виде QR-кода для считывания, который можно получить по электронной почте.

Для нарушителей требований использования РРО существенно усиливают ответственность.

Законопроектом №1073 также предусмотрена мотивация для потребителя информировать налоговые органы о факте продажи товара без чека или с фальшивым фискальным документом - за выявленное нарушение покупатель получит "кэшбек" в размере 100% стоимости товара, начиная от 850 грн.

С 1 октября 2020 года будут применяться общие правила использования РРО для отдельных категорий "единщиков" II-IV групп (без ограничения объема дохода за календарный год), которые осуществляют:

реализацию технически сложных бытовых товаров, подлежащих гарантийному ремонту;

реализацию лекарственных средств, изделий медицинского назначения и предоставления платных услуг в сфере здравоохранения;

реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, драгоценных камней, драгоценных камней органогенного образования и полудрагоценных камней;

розничную торговлю подержанными товарами в магазинах;

деятельность ресторанов, кафе, ресторанов быстрого обслуживания;

деятельность туристических агентств, туроператоров;

деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения;

реализацию текстиля, Производство оборудования для автотранспортных средств в соответствии с перечнем, который утверждается Кабмином.

Общие правила использовании РРО для всех плательщиков единого налога II-IV групп начнут действовать с 1 января 2021 одновременно с увеличением предельного объема дохода плательщиков единого налога II группы с 1,5 до 2,5 грн.

Требования закона не будут распространяться на обычных физлиц (не предпринимателей) и плательщиков единого налога первой группы.

Изначально предполагалось, что сфера применения регистраторов расчетных операций существенно расширится за обязательства предпринимателей второй, третьей и четвертой группы с 1 января 2021 применять РРО, несмотря на объем доходов. Планировалось, что в 2020 году РРО также смогут не использовать плательщики единого налога второй-четвертой групп из числа ФЛП независимо от выбранного вида деятельности, объем дохода которых в течение календарного года не превышает 1 млн грн. Однако планировалось, что это облегчение в течение указанного переходного периода не будет действовать в отношении тех плательщиков единого налога, осуществляющих несколько видов деятельности.