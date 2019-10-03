ФОПам могут запретить предоставлять услуги

Глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил запретить физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) предоставлять услуги. Об этом он сказал в интервью агентству РБК-Украина.

"Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФОП. Но если совместить эти вещи, чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", - сказал он.

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