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ФОПам могут запретить предоставлять услуги

ФОПам могут запретить предоставлять услуги
03.10.2019, 17:33

Даниил Гетманцев озвучил новую инициативу. Она касается физлиц-предпринимателей

Глава комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев предложил запретить физическим лицам-предпринимателям (ФОПам) предоставлять услуги. Об этом он сказал в интервью агентству РБК-Украина.

"Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через ФОП. Но если совместить эти вещи, чтобы это нельзя было использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом", - сказал он.

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ФОПы Даниил Гетманцев физические лица-предприниматели
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